Dirandro detuvo a presunto proveedor principal de drogas del VRAEM: Cuenta con orden de extradición

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Dirección antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro), en colaboración con la DEA, detuvo a Brucelee Bermudo Guerra, señalado de ser el principal proveedor de drogas del VRAEM. El ciudadano peruano que tiene una orden de extradición, fue capturado en Amazonas y es señalado de pertenecer a una organización delictiva internacional.

Comercializador venía siendo seguido

El supuesto proveedor de estupefacientes fue aprehendido en la localidad amazónica de Chiriaco, luego de un operativo de seguimiento internacional. Estados Unidos había interpuesto una orden de captura con fines de extradición, al responsabilizarlo de llevar narcóticos de Perú a México y posteriormente a suelo estadounidense.

Fuentes policiales aseguran que las drogas que comercializaba se producían en los Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Ahí, Bermudo Guerra habría operado como el principal exportador de los estupefacientes, además de encargarse de la coordinación para el acopio y traslado.

El detenido también es investigado por el caso 'Gambetta', un operativo realizado en noviembre del 2024 que acabó con la interceptación de varios cargamentos de narcóticos en el puerto del Callao. Además, se detuvo a tres personas que estarían involucradas con carteles mexicanos dedicados a este rubro.

Mediante rutas encubiertas (gambettas), los criminales evadían los controles policiales y aduaneros. El operativo permitió identificar la cadena de producción y como las sustancias ilícitas eran transportadas hacia puertos del norte peruano y de Ecuador. La Dirando indicó que será extraditado para afrontar los procesos en su contra ante la justicia de los Estados Unidos.

Intento de Bermudo de ser alcalde

Para las elecciones municipales de 2022, el ahora detenido e investigado intentó ejercer un cargo público, al postularse por el partido Wari Llaqta como alcalde del distrito de Sivia, provincia de Huanta, en Ayacucho. Sin embargo, el electorado no lo respaldo y no alcanzó a ganar los comicios.

Llegó a compartir un mitin con Wilfredo Oscorima, quien se presentó al Gobierno Regional ayacuchano por la misma agrupación y ganando las elecciones. En una actividad de setiembre de ese año, se les observó a ambos recorriendo varias calles de la ciudad acompañados por un gran grupo de gente que terminaron eligiéndolo como su autoridad.

