3I/ATLAS: Objeto interestelar se acercará al Sol este 29 de octubre y genera expectativa en la comunidad científica

El paso del 3I/ATLAS, un objeto interestelar detectado por la NASA en julio de 2025, ha generado un debate inusual entre astrónomos y astrofísicos manteniendo a su vez el vilo en la raza humana.

¿Qué es el objeto interestelar 3I/ATLAS?

La Administración Nacional de Aeronaútica y el Espacio (NASA) descubrió el 1 de julio un nuevo cuerpo celeste que viaja a través del sistema solar. Este es el objeto denominado 3I/ATLAS, el cual proviene desde el exterior de una galaxia distante y que ha generado gran expectativa en la comunidad científica por tener características poco comunes.

La razón de su denominación es que se convirtió en el tecer objeto que ha descubierto la agencia espacial estadounidense, es decir, que este visitante interestelar no pertenece a nuestro sistema solar.

Además, la NASA y otras agencias espaciales han dado a conocer que viaja a 221 mil kilómetros por hora y cuando se acerque al Sol, este martes 29 de octubre, se estima que alcanzará una velocidad promedio de 220 kilómetros por hora.

Asimismo, con respecto a su composición posee un núcleo helado y una coma, una nube brillante de gas y polvo que lo rodea, lo que ha motivado su clasificación como cometa y no un asteroide, una diferenciación clave para entender su naturaleza y comportamiento a medida que se aproxima al Sol.

Sin embargo, un aspecto que ha llamado mucho la atención es la presencia de una "anti-cola", un chorro de material dirigido hacia el Sol, contrario a la orientación típica de las colas cometarias.

Imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS tomada por el Telescopio Espacial Hubble

Su acercamiento al Sol este 29 de octubre

Como parte de su trayectoria, se tiene previsto que el 3I/ATLAS alcance su perihelio, es decir, su máximo acercamiento al Sol, que será a una distancia aproximada de 210 millones de kilómetros, por lo que en ese momento se espera que se establezca su actividad máxima con lo que brindará información relevante sobre su origen.

Debido a esta cercanía con la estrella central del sistema, el objeto permanecerá oculto por su luz durante las próximas semanas. Los astrónomos proyectan que reaparecerá a principios de diciembre al otro lado del Sol, lo que permitirá nuevas observaciones.

Se concluye que, 3I/ATLAS, un objeto interestelar detectado por la NASA en julio de 2025, se acercará al Sol este martes 29 de octubre manteniendo en expectativa a la comunidad científica y en la población mundial.