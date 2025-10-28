Presidente José Jerí participó en honores fúnebres de Marco Marín Saldaña, jefe del CU de Pataz

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el trágico fallecimiento de Marco Marín Saldaña, jefe del Comando Unificado de Pataz, el presidente de la República, José Jerí se presentó en los honores fúnebres. En la ceremonia realizada en la tarde del martes 28 de octubre, presentó sus condolencias a la familia y amigos cercanos del general de brigada.

Ceremonia realizada en Lima

El acto se realizó en el salón Bolognesi del Cuartel General del Ejército, conocido como 'El Pentagonito', en el distrito limeño de San Borja. Además del mandatario, se presentó el ministro de Defensa, César Díaz, quienes junto a altos mandos militares y la familia del general, lo despidieron.

Como parte de sus actividades oficiales, el presidente llegó hasta la base militar, para despedir al destacado oficial que dejó de existir a los 51 años. Jerí Oré se ubicó a un lado de la entrada principal mientras el ataúd era llevado hasta el interior de la sala y luego ingresó detrás de la esposa y demás invitados.

Los compañeros de la promoción 1999 de la Escuela Militar de Chorrillos cargaron el féretro del general Marín Saldaña, que estaba envuelto con el pabellón nacional. La ceremonia estuvo a cargo del coronel José Tejada, comandante general de la Legión Peruana de la Guardia.

Cuando el jefe de Estado estuvo frente a la viuda de exjefe del Comando Unificado de Pataz, le dirigió personalmente sus condolencias a la mujer que aún se notaba afectada por la pérdida de su esposo. También estrechó la mano de sus hijos y allegados que llegaron a la ceremonia.

Accidente fatal del general Marco Marín

El Ejército del Perú informó a través de sus canales oficiales, que el último lunes el general de brigada había fallecido tras sufrir un accidente dentro de un helicóptero en Pataz. Junto a una comitiva de inspectoría del Mindef, realizaba una supervisión en una de las localidades donde se practica la minería ilegal.

Mientras la aeronave realizaba maniobras de aterrizaje en Chagual, se produjo el siniestro que aún es materia de investigación y que terminó por ser fatal para Marín Saldaña. El EP precisó que comunicaría en su debido momento los detalles que resultaron en el fallecimiento del oficial.

