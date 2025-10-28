Transportistas anuncian nuevo paro general para el 4 de noviembre tras muerte de chofer en el Callao

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo paro de transportistas ha sido convocado luego de la muerte de un chofer en el Callao en pleno estado de emergencia. De acuerdo al comunicado difundido por este importante sector, la fecha elegida para protestar contra el gobierno y las autoridades será el 4 de noviembre.

Nuevo paro de transportes convocado tras asesinato en el Callao

Como se recuerda, las pistas se volvieron a teñir de sangre la noche de este lunes 27 octubre cuando dos sujetos a bordo de una moto lineal dispararon contra un conductor de la empresa Liventur en pleno estado de emergencia. Pese a que la víctima fue trasladado al hospital más cercano, los médicos solo certificaron su deceso sumándolo a la larga lista de vidas arrebatadas en el transporte público.

Tras ello, los principales directivos del sector alzaron su voz de protesta e indicaron que se iban a reunir para evaluar la convocatoria de un nuevo paro. Incluso, Exitosa conversó con Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, para conocer su postura ante este hecho.

Como era de esperarse, el directivo expresó su indignación y de paso arremetió contra el gobierno de José Jerí por incumplir los acuerdos que recientemente se tomaron durante las mesas de trabajo entre diversas autoridades.

"Se está convocando a una primera reunión de las diferentes organizaciones sociales por lo que debemos tener reunión de emergencia en esta semana y según eso vamos a tomar las medidas del caso ya que la Asociación pretende realizar un paro nacional con mayor contundencia porque no vamos a permitir que sigan muriendo más compañeros", expresó.

Transportistas acatarán nuevo paro el próximo 4 de noviembre.

Acusan al gobierno de José Jerí de incumplir acuerdos

Según señala su comunicado, las recientes muertes de dos conductores confirman que José Jerí no hizo su parte a pesar de haberse comprometido a luchar contra la criminalidad que amenaza los transportistas. Por ello, tomaron la decisión de hacer un alto a sus operaciones el próximo martes.

"Anunciamos una paralización total de actividades en Lima y Callao el día martes 4 de noviembre, como medida de protesta frente al incumplimiento de dichos acuerdos, que debían traducirse en acciones reales para garantizar seguridad, fiscalización y condiciones mínimas para operar con dignidad", indicaron.

De esta manera, un importante sector del transporte público convocó a un nuevo para general programado para este 4 de noviembre tras la muerte de un chofer en el Callao.