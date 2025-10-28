Crimen contra chofer en el Callao: Fiscalía inició investigación preliminar para encontrar a los responsables de homicidio

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Fiscalía informó que ha iniciado una investigación preliminar para encontrar a los responsables del reciente asesinato de un conductor de transporte público mientras manejaba su unidad de la empresa Liventur, en la avenida Néstor Gambetta.

El inicio de la investigación preliminar

La tarde de este martes 28 de octubre, el Ministerio Público recurrió a sus redes sociales oficiales para dar a conocer que realizará las diligencias correspondientes para esclarecer este nuevo crimen que ha sacudido a la Provincia Constitucional del Callao.

"Fiscalía inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de homicidio calificado en agravio de José Esqueche, conductor de transporte público que fue atacado con disparos mientras circulaba por la avenida Néstor Gambetta, en el Callao", se lee en una publicación de 'X' (antes Twitter).

Además, indica quien estará encargada de la mencionada pericia será la Tercera Fiscalía Penal Corporativa del Callao (Cuarto Despacho). Asimismo, esta ha dispuesto que personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Ventanilla "recoja las evidencias en escena del crimen, practique la necrosia de ley, obtenga las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona, entre otras diligencias urgentes y necesarias para esclarecer los hechos".

Acribillan a chofer en el Callao y colegas protestan

Un nuevo crimen sacudió al Callao en medio del estado de emergencia, la noche del último lunes 27 de octubre. Un conductor de transporte público, identificado como José Johnny Eskeche Ningles, de 47 años, fue asesinado a balazos cuando manejaba su unidad de la empresa Liventur en la avenida Néstor Gambetta.

Desde la madrugada de este martes 28 de octubre se bloqueó la vía de la avenida, impidiendo el flujo del tránsito con normalidad en la avenida donde se registró el crimen, pero con el pasar de las horas aparentemente la situación se había calmado, hasta que la Policía Nacional del Perú (PNP) logró que se desbloquee el lugar.

Vale indicar que, las amenazas por parte los extorsionadores contra las diferentes empresas de transporte han persistido debido a que la banda autodenominada como 'Los Chukis' envió un nuevo mensaje en el que se responsabilizaba de este trágico homiciio en el Primer Puerto.

