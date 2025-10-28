30 años de estilo que define la cultura: adidas y Oasis anuncian su asociación oficial con la nueva campaña Original Forever

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La espera terminó. Después de más de tres décadas marcando el estilo y la música de toda una generación, adidas y Oasis anuncian su asociación oficial con la nueva campaña Original Forever y el lanzamiento de la colección exclusiva adidas Originals x Oasis LIVE '25, una línea inspirada en la estética de los años 90 que celebra el legado cultural de la banda.

Previo al inicio de la esperada gira mundial Oasis LIVE '25, la colección rinde homenaje a una conexión que ha trascendido generaciones, uniendo a la moda y la música británica en una misma identidad.

Colección exclusiva adidas Originals x Oasis LIVE '25

La película de campaña Original Forever revive los momentos más icónicos de la banda y de la marca, con la legendaria canción Live Forever como banda sonora, recorriendo escenarios emblemáticos desde Heaton Park hasta Wembley y Río, antes de culminar con Noel y Liam Gallagher listos para volver a conquistar los escenarios en 2025.

Inspirada en los looks que definieron a Oasis durante los años 90 —con el chándal y las clásicas zapatillas adidas como protagonistas—, la nueva colección reinventa este estilo para una nueva generación. Incluye 26 piezas esenciales que van desde chándales Firebird, camisetas retro de 3 franjas, sombreros tipo pescador y chaquetas estilo entrenador, en una amplia paleta de colores.

"Adidas y Oasis comparten una historia marcada por la originalidad y el impacto cultural, con raíces profundas que entrelazan música y estilo. Esta colaboración no solo une a dos íconos, sino que revive una pieza atemporal de la historia cultural. La música, el estilo y la actitud son el corazón del legado de adidas en la cultura", comentó Chris Walsh, vicepresidente de marca de adidas.

La colección adidas Originals x Oasis LIVE '25 estará disponible desde el 4 de noviembre, en adidas.com.pe, tiendas de Espinar y Brand Center de Jockey Plaza.