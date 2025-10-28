Golpe a la delincuencia en Lince: PNP captura a integrante del 'Tren de Aragua' con orden de captura en Chile

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Lince, agentes de seguridad del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) capturaron a una mujer de nacionalidad venezolana que integraría la organización criminal 'Tren de Aragua'.

Capturan a integrante del 'Tren de Aragua'

La madrugada de este martes 28 de octubre, en las inmediaciones de un reconocido centro comercial del distrito limeño, efectivos policiales intervinieron a la ciudadana extranjera, de 22 años, identificada como Daibeliz Joselyn Puerta Puerta.

Al percatarse de la presencia de las fuerzas del orden intentó destruir su celular, sin embargo, los agentes lograron recuperar el dispositivo móvil. La joven contaba con orden de captura internacional emitida por la Interpol de Chile.

La razón de su búsqueda por la justicia chilena, a su corta edad, era porque estaba siendo procesada por diversos delitos, siendo el principal su presunta participación en el secuestro del alcalde del distrito de Macul (Santiago de Chile), Gonzalo Montoya Riquelme, el cual se suscitó en junio del presente año.

Tras varios días siendo perseguida, la Policía dio con su paradero en las inmediaciones del centro comercial Risso, exactamente en la zona rosa en la que diversas féminas laboran como meretrices. Daibeliz Huerta se habría dedicado al reclutamiento de jóvenes para redes de trata y exigía pagos semanales para permitirles trabajar en Lince, La Victoria y San Martín de Porres.

Los crímenes que cometió en Chile

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP), indicaron que en Chile, Puerta Puerta purgó condena por tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas. Inclusive llegó a ser recluida en un penal previamente a su fuga.

Tras su eventual implicación en el delito mencionado, la mujer de 22 años se dirigió a nuestro país y se integró en una célula del 'Tren de Aragua'. Al respecto, el general PNP, Óscar Lozada, jefe del Greco, informó que la extranjera cobraba cupos a meretrices en la vía pública.

"Apoyada por sus huestes del 'Tren de Aragua' ha logrado burlar los diversos controles migratorios hasta llegar al Perú. De acuerdo a las investigaciones preliminares y las circunstancias cómo se le ha capturado vendría dedicándose al cobro de cupos de sus propias conciudadanas", señaló.

Ahora, permanece bajo custodia en la Dirincri mientras se formaliza su extradición. Por su parte el Ministerio Público verificará su identidad y antecedentes antes de ponerla a disposición de las autoridades chilenas.

