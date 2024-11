Alcalde de SJL cuestiona ampliación de estado de emergencia por 45 días: "Hay una enorme ausencia de las FF.AA., PJ y MP"

El alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, expresó su descontento ante la reciente ampliación del estado de emergencia por 45 días en 14 distritos, medida que fue oficializada por el Gobierno con el objetivo de combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

En diálogo con Exitosa Noticias, Maldonado señaló que, pese a esta prórroga, la falta de acción concreta por parte de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ) continúa siendo un problema crítico.

El estado de emergencia, que entró en vigencia en septiembre tras el incremento de casos de extorsión, robos y asesinatos, incluyó medidas como la suspensión de derechos constitucionales y la intervención militar en las calles. Sin embargo, la percepción de los ciudadanos es que los niveles de inseguridad no han disminuido significativamente.

"En el distrito no vemos una presencia efectiva de las Fuerzas Armadas, y mucho menos una articulación con el Ministerio Público o el Poder Judicial para garantizar el procesamiento de los delincuentes", declaró el alcalde. Según Maldonado, estas instituciones son fundamentales para que el estado de emergencia cumpla con su propósito, pero su ausencia limita los resultados en la lucha contra la criminalidad.

Maldonado enfatizó la necesidad de un trabajo articulado entre las distintas entidades del Estado para abordar de manera integral la crisis de seguridad en el distrito.

"El ministro de economía le ha cerrado el caño, no le ha dado de tener mas recursos que durante muchos años, no tienen presupuesto en el interior del país, y hablamos de camionetas y logística que viene de parte de la municipalidad, eso no se está haciendo.", subrayó.