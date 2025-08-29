Alcalde de SJL propone declarar en emergencia el Mininter tras alarmante ola de criminalidad

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

San Juan de Lurigancho sigue registrando asesinatos gracias al avance de la extorsión y el sicariato. En las últimas horas, tres personas fueron acribilladas por sujetos a bordo de motos lineales en el corazón del boulevard de Zárate.

El hecho se dio exactamente en la cuadra 2 del jirón Wiracocha, al exterior de las discotecas 'Gato Negro' y 'Perú Chela'. Las víctimas fueron identificadas como Saúl Ernesto Cayllaga Quispe, dueño, Humberto Percy Rodríguez Huamán, sonidista y Braulio Víctor Asensios Collados, administrador de ambos locales.

Alcalde de SJL propone reforzar unidades de la PNP

En medio de este lamentable suceso, Exitosa conversó con el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, para conocer su parecer ante la alarmante ola de inseguridad que atraviesa su distrito.

En primer lugar, el burgomaestre asegura haber conversado directamente con altas autoridades del gobierno de Dina Boluarte para compartirle alternativas de soluciones frente a este flagelo. Una de sus iniciativas principales es que el Ejecutivo fortalezca las unidades de Investigación en Inteligencias de la Policía Nacional las cuales han dado ciertos resultados. dentro de su jurisdicción.

"Mucho de lo que hemos dicho casi nada ha sido considerado y una de las cosas que se habló es el fortalecimiento de la Unidad de Investigación e Inteligencia de la PNP. Actualmente en SJL está teniendo determinados resultados, pero que su accionar no termina siendo un golpe certero a la inseguridad por falta de logística, presupuesto o tecnología", indicó.

Pide declarar en emergencia el Ministerio del Interior

En esa misma línea, la autoridad edil dejó en claro que es prioritario declarar en emergencia el Ministerio del Interior por varias razones. Una de ellas es para que se permita la comprar de vehículos para la PNP los cuales son vitales en esta lucha contra la criminalidad.

Según indicó, actualmente existe mucha burocracia para que esta institución pueda contar con las patrullas necesarias y así hacer frente a los delincuentes de manera óptima.

"Hay muchas cosas que se puede hacer como declarar en emergencia el Ministerio del Interior y hacer leyes especiales para eliminar la burocracia. La policía no tiene vehículos y quien se los está otorgando son las Municipalidades. Las organizaciones criminales, las bandas organizadas rebaza cualquier voluntad de cualquier alcalde de la capital", añadió.

De esta manera, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, propuso declarar en emergencia al ministerio del Interior para reforzar la lucha contra la delincuencia.