SJL: Extorsionadores detonan explosivo en casa de cantante folclórica y le exigen pago de 80 mil soles

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Las víctimas de la extorsión continúan creciendo como la espuma en nuestro país. Esta vez, un grupo de delincuentes detonó un explosivo en la casa de una cantante folclórica ubicada en San Juan de Lurigancho. El hecho se dio sobre la madrugada de este jueves 28 de agosto ocasionando severos daños a su morada.

Detonan explosivo en casa de cantante folclórica

Debido a lo ocurrido, la artista ha decido ocultar su identidad. Pese a ello, reveló lo que ha venido siendo estas últimas semanas desde que recibió la primera amenaza. Estos sujetos le enviaron días atrás un sobre con dos balas y mensajes a su teléfono celular exigiéndole la fuerte suma de 80 mil soles.

Fue ahí cuando se dirigió a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú ubicada en la avenida España. Sin embargo, ahí la mandaron a la Comisaría de La Huayrona donde exigió que su casa sea resguardada. Según indicó, efectivos fueron enviados, pero solo por un día y luego no volvieron a aparecer más.

"Hace 15 días recibí un sobre con dos balas amenazándome a mí y mi promotor que es mi pareja. Lo que nos estaban pidiendo es 80 mil soles que tenía que pagar en 24 horas. Hice la denuncia en la Dirincri del centro de Lima y de ahí me mandaron a la comisaria de La Huayrona y pedí que cuiden mi casa, pero solo lo cuidaron por ese día y luego no aparecieron", indicó a Panamericana.

Vive con miedo

Seguidamente, la artista explicó los momentos de terror que experimentaron tanto ella como sus familiares al escuchar el estruendo que causó este artefacto explosivo. Por suerte, solo la puerta terminó con severos daños y parte de la fachada de su domicilio.

Sin embargo, lo que más le preocupa es el cuidado de su familia ya que los delincuentes amenazaron con tomar acciones si no se concretaba el pago del monto solicitado.

"A la 1:58 me pusieron un artefacto. A esa hora no sabía que hacer porque estaba descansado. Lo único que hice fue salir con mis familiares y me di con la sorpresa que había explotado la puerta. A esa hora, me llega un mensaje al WhatsApp pidiendo los 80 mil soles o alguien de mi familia corría riesgo", añadió.

De esta manera, extorsionadores detonaron un explosivo en la casa de una cantante folclórica en San Juan de Lurigancho a quien le exigen 80 mil soles.