PNP captura a extorsionadores en Manchay: Arsenal, drogas y un menor entre los detenidos

Un importante operativo en Pachacámac permitió a la Policía Nacional del Perú neutralizar a una banda que mantenía en zozobra a los vecinos de Manchay.

Se trata del denominado 'Clan Ureta', un grupo delictivo que, según la investigación policial, exigía pagos a comerciantes, transportistas y familias de la zona bajo amenazas de violencia.

El coronel Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde, explicó a Exitosa que estos sujetos se dedicaban a intimidar a los habitantes mediante disparos al aire durante las noches.

Con esta práctica, lograban que los pobladores se sintieran presionados para entregar dinero a cambio de una supuesta "seguridad".

Además, las pesquisas apuntan a que los delincuentes también extorsionaban a empresas de transporte público que cubren la ruta hacia Manchay, así como a dueños de pequeñas tiendas.

"Aterrorizaban a todo este sector con el único fin de lucrar del miedo de los vecinos", precisó Rojas.

Tres detenidos, incluido un menor

El operativo policial permitió detener a tres personas: Jeremy Alcastor Rico, de 23 años; Jesús Velázquez Torres, de 18; y un adolescente de 16 años. Durante la intervención, los agentes comprobaron que los detenidos portaban armas de fuego abastecidas con municiones.

De acuerdo con el coronel Rojas, se incautaron dos pistolas: una marca Z Broning, calibre 38, y otra marca Versa, ambas listas para ser utilizadas.

"Los sujetos actuaban armados y realizaban disparos en plena vía pública para infundir temor", señaló el jefe policial.

Asimismo, se conoció que uno de los adultos, Jeremy Alcastor Rico, registra antecedentes por robo y hurto agravado, lo que refuerza la hipótesis de que integraba una organización criminal dedicada a diferentes modalidades delictivas.

Operativo del Grupo Terna

La intervención estuvo a cargo de los agentes del Grupo Terna, unidad especializada del Escuadrón Verde, quienes treparon un cerro en la calle Los Ficus de Manchay para sorprender a los integrantes del 'Clan Ureta' en su guarida.

La captura se produjo en un inmueble improvisado que los delincuentes utilizaban como escondite para planificar sus actividades delictivas.

Tras la detención, los sujetos fueron trasladados a la comisaría correspondiente y quedaron a disposición de la División de Investigación Criminal (Depincri) La Molina - Cieneguilla, que llevará a cabo las diligencias de ley.

El coronel Pedro Rojas destacó que la rápida acción policial evitó que se concrete un nuevo acto de criminalidad en el distrito, al capturar a peligrosos extorsionadores, y reafirmó el compromiso de continuar con los operativos en zonas críticas como Manchay.