Alejandro Toledo: Abogado de revela que el expresidente padece de grave enfermedad oncológica

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El expresidente Alejandro Toledo, recluido en el penal de Barbadillo, atraviesa un delicado estado de salud que ha motivado la presentación de un pedido de indulto humanitario.

En entrevista con Exitosa, su abogado Carlos Torres Caro reveló que el exmandatario padece un cáncer de próstata tratado en Estados Unidos, además de complicaciones cardíacas y urológicas que, según certificaciones médicas, requieren atención permanente en un hospital especializado.

Los problemas médicos

Torres Caro explicó que existen al menos seis certificados médicos emitidos por instituciones oficiales desde la llegada de Toledo al país en 2023. Estos informes coinciden en señalar que el expresidente presenta un cuadro complejo que incluye problemas de urología, cardiología, psiquiatría y afecciones propias de su edad avanzada.

El abogado subrayó que los diagnósticos son graves y que Toledo necesita salir del penal para recibir tratamiento especializado, el cual se ve impedido de recibir en prisión.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el abogado Carlos Torres Caro, defensa legal de Alejandro Toledo, precisó que el mal oncológico que padece el expresidente es un cáncer a la próstata. Agregó que la conclusión del último mensaje que se realizó indica un... pic.twitter.com/cBakM0i91Z — Exitosa Noticias (@exitosape) July 14, 2026

El último examen médico concluyó que el paciente tiene alto riesgo de accidente cerebrovascular, infarto al miocardio, arritmia cardíaca compleja como fibrilación, hipertensión arterial no controlada con cardiopatía hipertensiva e insuficiencia cardíaca. Estos hallazgos refuerzan la solicitud de gracia presidencial, pues la permanencia en prisión podría agravar su condición.

El pedido de indulto

La defensa legal adjuntó las certificaciones médicas en el expediente que será presentado a la Comisión de Gracias Presidenciales. Torres Caro señaló que, en caso el presidente saliente José María Balcázar no atienda el pedido, recurrirá a la presidenta electa Keiko Fujimori para que evalúe la solicitud una vez asuma funciones, buscando que el trámite no quede sin respuesta en el cambio de gobierno.

Toledo cumple dos condenas por casos de corrupción vinculados a Odebrecht y a la compra de inmuebles con dinero ilícito. En total, enfrenta más de 30 años de prisión efectiva. Su situación genera un debate político, pues el pedido de indulto llega en un momento en que la opinión pública sigue marcada por la desconfianza hacia los expresidentes procesados por corrupción.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el abogado Carlos Torres Caro, defensa legal de Alejandro Toledo, indicó que insistirá en el pedido de gracia presidencial para su patrocinado si es que el presidente José María Balcázar no se la otorga. Por ende, si... pic.twitter.com/hB7WUQUKCK — Exitosa Noticias (@exitosape) July 14, 2026

La revelación de que Alejandro Toledo padece cáncer de próstata y graves problemas cardíacos coloca el pedido de indulto humanitario en un escenario de alta sensibilidad. Mientras su defensa insiste en que la medida es necesaria para preservar su vida, críticos advierten que podría interpretarse como un intento de evadir condenas.

La decisión recaerá en las autoridades políticas, que deberán evaluar si conceden clemencia a un exmandatario cuya trayectoria está marcada por la lucha contra el régimen de Fujimori y que ahora depende de la voluntad de su hija, la presidenta electa.