Pedro Castillo: Estado peruano debería emitir decreto y acatar informe de la ONU para su liberación, señala su abogado

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Wilfredo Robles, abogado de Pedro Castillo, se pronunció sobre el informe de un grupo de la ONU que sugiere la liberación del expresidente. El letrado señaló que, desde su perspectiva, lo ideal sería que el Estado peruano emita un decreto supremo para acatar las recomendaciones planteadas por el organismo internacional.

Abogado Pedro Castillo se pronuncia sobre informe de la ONU

La defensa legal del exmandatario ha expuesto su postura en referencia a lo señalado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que calificó de "arbitraria" la detención de su patrocinado y pidió su liberación "inmediata" así como una indemnización.

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