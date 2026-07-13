RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Propone concretar solicitud

Pedro Castillo: Estado peruano debería emitir decreto y acatar informe de la ONU para su liberación, señala su abogado

El abogado de Pedro Castillo, Wilfredo Robles, se pronunció acerca del informe de un grupo de la ONU que sugiere la liberación del expresidente. Al respecto, indicó que el Estado peruano debería emitir decreto y acatarlo.

Abogado de Pedro Castillo se pronuncia sobre informe de grupo de la ONU
Abogado de Pedro Castillo se pronuncia sobre informe de grupo de la ONU (Foto: Composición Exitosa)

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 13/07/2026

Síguenos en Google News Google News

En diálogo con Exitosa, Wilfredo Robles, abogado de Pedro Castillo, se pronunció sobre el informe de un grupo de la ONU que sugiere la liberación del expresidente. El letrado señaló que, desde su perspectiva, lo ideal sería que el Estado peruano emita un decreto supremo para acatar las recomendaciones planteadas por el organismo internacional.

Abogado Pedro Castillo se pronuncia sobre informe de la ONU

La defensa legal del exmandatario ha expuesto su postura en referencia a lo señalado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que calificó de "arbitraria" la detención de su patrocinado y pidió su liberación "inmediata" así como una indemnización. 

Noticia en desarrollo...

Roberto Sánchez anuncia movilización para el miércoles 15 de julio en la que exigirá la libertad de Pedro Castillo
Lee también

Roberto Sánchez anuncia movilización para el miércoles 15 de julio en la que exigirá la libertad de Pedro Castillo

José Balcázar sobre el informe de la ONU que pide la liberación "inmediata" de Pedro Castillo: "Tendrá que analizarse"
Lee también

José Balcázar sobre el informe de la ONU que pide la liberación "inmediata" de Pedro Castillo: "Tendrá que analizarse"

Temas relacionados Estado peruano ONU Pedro Castillo Wilfredo Robles

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA