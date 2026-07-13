Alejandro Toledo solicita derecho de gracia presidencial por razones humanitarias para conseguir su libertad

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El expresidente Alejandro Toledo Manrique solicitó formalmente que se le conceda el derecho de gracia presidencial, acusando un serio deterioro a su estado de salud desde que fue encarcelado en el penal de Barbadillo en 2023.

A través una carta firmada con fecha 13 de julio, el exmandatario autorizó a su abogado Carlos Torres Caro a llevar a cabo dicho procedimiento constitucional, con la finalidad de recuperar su libertad.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El abogado del expresidente Alejandro Toledo, Carlos Torres Caro, solicitó al presidente José María Balcázar el derecho de gracia presidencial para su patrocinado, debido a su delicado estado de salud y su avanzada edad.



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Solicitud de carácter humanitario para aplicar Ley N.º 32181

De acuerdo con lo señado por la misiva, exmandatario del Perú entre 2001 y 2006, solicitó la aplicación de la Ley N.º 3218, en concordancia con su avanzada edad (81 años cumplidos en marzo).

Como se recuerda, dicho dispositivo promulgado en diciembre del 2024 por el Congreso, permite a los condenados mayores de 80 años cumplir con su sentencia bajo restricción con comparecencia o en arresto domiciliario (artículos 288 y 290 del Nuevo Código Procesal Penal, respectivamente) y únicamente por razones humanitarias.

En ese sentido, acusa que su pedido ante la Corte Suprema no ha sido calificado, motivo por el cual recurre ante el mismo presidente José María Balcázar para que acceda a su solicitud, señalando que el personal médico que lo trata le advirtió un posible derrame cerebral o infarto "en cualquier momento".

"El tiempo corre contra mí. Pido que se me aplique un derecho que la ley ya contempla, para que pueda vivir mis últimos días con dignidad. No es un acto de rendición. Es un acto de justicia", expresa su carta.

Carta de Alejandro Toledo.

Alejandro Toledo: Sus procesos por corrupción en su Gobierno

El también exlíder de Perú Posible, Alejandro Toledo, recibió su primera condena en octubre de 2024, equivalente a 20 años y seis meses de cárcel por los delitos de colusión y lavado de activos por el caso 'Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3', tras ser extraditado desde los Estados Unidos.

Asimismo, su segunda condena fue emitida el 3 de septiembre del 2025. El Poder Judicial le impuso 13 años y cuatro meses de prisión por el delito de lavado de activos, por el caso 'Ecoteva'.

Del mismo modo, podría recibir una tercera condena por el caso 'Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur'. De acuerdo con lo estimado por la Fiscalía, el expresidente podría recibir una sentencia condenatoria que podría llegar hasta los 24 años y ocho meses por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.

En medio del deteriorado problema de salud que aqueja desde el año pasado, el proceso judicial contra el exjefe de Estado continúa en curso, teniendo como antecedente las graves imputaciones que le valieron dos condenas por corrupción y perjuicios al Estado.