Alerta en Huánuco por El Niño: defensas ribereñas se encuentran suspendidas por falta de presupuesto

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La provincia de Lauricocha, en la región Huánuco, enfrenta un panorama crítico. La obra de defensas ribereñas destinada a proteger a la capital provincial y sus instituciones educativas registra apenas un 36 % de avance y se encuentra suspendida desde hace dos meses por falta de presupuesto.

En diálogo con Exitosa, el alcalde Gide Falcón Sánchez denunció en entrevista que la paralización de los trabajos pone en riesgo directo a miles de pobladores y a dos colegios emblemáticos, que podrían colapsar ante las lluvias intensas previstas por el Fenómeno El Niño.

"La defensa ribereña tiene un avance de más del 36 % y es muy preocupante, porque ya se vienen las épocas de lluvias y corre el riesgo de colapsar instituciones educativas y la mitad de la población de la capital", señaló.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el alcalde de la provincia de Lauricocha, Huánuco, Gide Falcón Sánchez, señaló que es lamentable que la obra de las defensas ribereñas tenga un avance del 36 tras suspenderse por falta de presupuesto. Indicó que centros... pic.twitter.com/Lw6LfJlWwq — Exitosa Noticias (@exitosape) September 5, 2026

Riesgos inmediatos

La suspensión de la obra ocurre en un contexto de alerta nacional: el fenómeno El Niño amenaza con provocar desbordes de ríos, inundaciones y huaycos en varias regiones del país. En Lauricocha, la falta de culminación de las defensas ribereñas expone a la población a un escenario de emergencia que podría afectar, según afirmó, a más de 700 failias, infraestructura escolar y servicios básicos.

El proyecto fue aprobado en el marco de la Ley de Presupuesto 2026, con una inversión total de 8 millones de soles. Sin embargo, según el alcalde, aún faltan más de 6 millones para concluir las obras. La solicitud de transferencia de recursos ya fue elevada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), pero hasta ahora no se ha recibido respuesta.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el alcalde de la provincia de Lauricocha, Huánuco, sostuvo que el Gobierno central no le transfirió más de 6 millones de soles para continuar con las obras de las defensas ribereñas. Indicó que lo hizo saber al... pic.twitter.com/pv9F7INtty — Exitosa Noticias (@exitosape) September 5, 2026

Región vulnerable

La situación en Lauricocha refleja un problema más amplio en Huánuco: aunque se han ejecutado 15 intervenciones de defensas ribereñas en distintos distritos, beneficiando a más de 14,600 personas, aún existen 11 km adicionales de zonas críticas pendientes de atención. La falta de continuidad presupuestal amenaza con dejar inconclusos proyectos vitales para la seguridad de la población.

La paralización de las defensas ribereñas en Lauricocha es un recordatorio de la fragilidad de la gestión preventiva frente a desastres naturales en el Perú. Con apenas un tercio de avance y sin financiamiento asegurado, la obra se convierte en símbolo de la brecha entre planificación y ejecución.

Mientras el Fenómeno El Niño se aproxima con fuerza, la provincia espera que el Gobierno central atienda con urgencia la transferencia de recursos para evitar que la emergencia climática se transforme en tragedia social.