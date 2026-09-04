'Jhonsson Pulpo' es trasladado a la Dirección Antidrogas de la PNP para continuar con las diligencias

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Johnson Smit Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', fue trasladado bajo un fuerte resguardo policial a la sede de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP), ubicada en el distrito de San Isidro, para continuar con las investigaciones y diligencias de ley.

Detención preliminar y medidas dispuestas contra el cabecilla

Horas antes, el peligroso cabecilla criminal de la banda 'Los Pulpos' permaneció en las instalaciones de la Dirección de Lavado de Activos, a la espera de que las autoridades definan el centro penitenciario donde cumplirá la pena de cadena perpetua impuesta por los diversos delitos atribuidos en su contra. Las unidades operativas mantienen la custodia sobre los implicados para evitar cualquier intento de fuga o interferencia en el desarrollo de las actas policiales.

Cruz Torrez, detenido recientemente en Bolivia, permanecerá bajo detención preliminar por el periodo de 15 días en los calabozos de la Dircote. La medida fue dispuesta en el marco de las investigaciones seguidas contra la organización criminal 'Los Pulpos' por diversos delitos de gravedad.

El desplazamiento de las fuerzas de orden implicó un amplio despliegue logístico desde las unidades tácticas. El traslado desde la base del Grupo Grecco (Grupo Especial Contra el Crimen Organizado) en La Victoria realizó bajo un fuerte contingente de la Policía Nacional del Perú, garantizando la seguridad en todo el trayecto hacia la sede policial de Lima.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El cabecilla de 'Los Pulpos' Jhonsson Cruz Torres, fue trasladado a la sede de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional en San Isidro en el marco de las diligencias que se le siguen. Más temprano estuvo en la Dirección de Lavado de Activos... pic.twitter.com/gabHrGUHvw — Exitosa Noticias (@exitosape) September 4, 2026

Investigaciones fiscales y coordinaciones operativas en curso

Respecto a las imputaciones que pesan en su contra, el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, precisó que Jhonsson Smit Cruz Torres fue comprendido por la Fiscalía en las indagaciones relativas al cuádruple homicidio y secuestro del empresario Jenss Lara, registrado el último domingo en la ciudad de Trujillo. Este caso se suma al amplio prontuario atribuido a la cúpula de esta red delictiva.

Frente a la gravedad de los hechos denunciados en el norte del país, el comando policial mantiene un flujo constante de información para avanzar con el proceso sancionador. La institución policial confirmó que se vienen realizando coordinaciones operativas con las autoridades de la región La Libertad para continuar las diligencias requeridas en el proceso mientras los imputados permanecen bajo custodia policial en Lima.

Estas acciones buscan consolidar los elementos probatorios necesarios ante el Ministerio Público. En ese sentido, 'Jhonsson Pulpo' afrontará las diligencias correspondientes custodiado por la Policía Nacional del Perú mientras se formaliza su traslado final a un penal con la máxima pena.