Senamhi advierte nuevas precipitaciones para todo este fin de semana en la sierra: estas son las regiones en alerta

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de precipitaciones de hasta moderada intensidad en ocho regiones del Perú para todo este fin de semana. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que te encuentras o estás viajar a uno de los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 350 de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan las precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) en las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Lima y Puno, desde la medianoche del sábado 5 hasta las 11:59 p. m. del lunes 7 de septiembre.

Según el pronóstico, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3 800 m s. n. m. de la sierra centro y sierra sur. Dichas precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h.

De esta manera, para los días en mención se esperan acumulados de precipitación entre los 8 mm/día y 14 mm/día en la sierra centro y sur del país. Bajo este escenario, el Senamhi recomienda prudencia a la población si realizan actividades al aire libre, debido a los riesgos existentes en caso de mal tiempo.

🌧️📣#Aviso #Minam #Senamhi Del 5 al 7 de septiembre, se presentarán nieve, granizo, aguanieve y lluvia en la sierra centro y sur.



✅Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades.



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INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período en alerta.