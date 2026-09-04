Tragedia en Bolivia: fuerte explosión en base militar deja muertos, desaparecidos y más de 50 heridos

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una fuerte explosión sacudió la tarde de este viernes a la localidad de Viacha, a unos 35 kilómetros de La Paz (Bolivia), en el interior del Centro General de Mantenimiento del RAM-2 "Bolívar".

El estallido, que se produjo alrededor de las 14:30 horas, dejó, hasta el cierra de esta edición, un saldo preliminar de dos muertos, siete desaparecidos y más de medio centenar de heridos, según confirmaron autoridades policiales y sanitarias.

El incidente se habría originado por la detonación accidental de material pirotécnico almacenado en el recinto militar. La magnitud de la explosión provocó daños estructurales en depósitos y áreas de mantenimiento, además de generar pánico entre los vecinos de la zona. Testigos relataron que la onda expansiva se sintió en varias cuadras a la redonda, con vidrios rotos y viviendas afectadas.

🚨🇧🇴 A Bolivian army depot exploded in Viacha, outside La Paz. The government says 58 people are hurt: 52 civilians and 6 soldiers.



Defense Minister Ernesto Justiniano said stored fireworks detonated around 14:30 at the RAM-2 Bolívar maintenance center.



The blast hit homes... — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 5, 2026

Víctimas y heridos

El Servicio Departamental de Salud de La Paz informó que al menos 59 personas resultaron lesionadas, entre ellas civiles, militares, premilitares y policías. Ocho de los heridos presentan lesiones graves, mientras que se reportaron menores de edad con heridas lacerantes en piernas y espalda. Los afectados fueron trasladados de emergencia a hospitales de La Paz y El Alto, donde se activó un plan de contingencia para atender la alta demanda.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ordenó el aislamiento inmediato del área y la evacuación de personal y vecinos. La Policía Nacional desplegó unidades de rescate y control para asegurar el perímetro, mientras equipos especializados iniciaron la búsqueda de los siete desaparecidos.

"Se ha dispuesto la investigación técnica correspondiente para establecer con precisión las causas de la detonación, las condiciones en las que se encontraba almacenado este material y las responsabilidades que pudieran corresponder. En este momento, nuestra prioridad está en las personas: atender a los heridos, acompañar a sus familias y continuar las labores de búsqueda y verificación", señaló la autoridad.

#ÚLTIMAHORA



‼️ 🇧🇴 Muertos y decenas de heridos en una fuerte explosión en cuartel militar en Bolivia



🔴 Más detalles, AQUÍ: https://t.co/OIGYRKbzo3 pic.twitter.com/jXIHuuHYbC — RT Última Hora (@RTultimahora) September 5, 2026

Investigación en curso

Las pericias técnicas buscan determinar las condiciones de almacenamiento del material explosivo y establecer responsabilidades. Hasta el momento, la versión oficial apunta a un accidente, aunque no se descarta que la manipulación inadecuada haya sido un factor determinante.

La explosión en Viacha es considerada uno de los incidentes militares más graves en Bolivia en los últimos años. La tragedia reabre el debate sobre la seguridad en instalaciones militares y la necesidad de protocolos más estrictos para el manejo de materiales peligrosos. Para la población, el hecho genera preocupación por la cercanía de estos depósitos a zonas urbanas y por la falta de información previa sobre los riesgos.