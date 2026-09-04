La ONU aprueba reemplazar el mapamundi por uno con tamaños más fieles de los continentes

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Asamblea General de las Naciones Unidas votó este viernes de manera mayoritaria a favor de sustituir el diseño del mapamundi tradicional por una representación gráfica actualizada que refleje con mayor precisión geográfica y equidad dimensional el verdadero tamaño de África y demás regiones del planeta.

La ONU aprueba reemplazar el mapamundi

La resolución bautizada como "Corregir el mapa", impulsada por Togo y respaldada por los integrantes de la Unión Africana, obtuvo una contundente victoria en el organismo internacional al contar con el apoyo de 164 naciones. Pese a que el acuerdo aprobado por la Asamblea General no posee un carácter vinculante, se prevé que genere una transformación progresiva en las representaciones cartográficas empleadas por diversas instituciones educativas.

Durante la histórica jornada de votación en la sede del organismo, Estados Unidos se posicionó como la única nación en votar en contra de la medida. Asimismo, el dictamen registró la abstención de seis países europeos, entre los cuales figuraron Estonia, Georgia, Lituania, Moldavia, Serbia y Ucrania, diferenciándose de la amplia mayoría internacional.

La decisión apunta directamente a dejar atrás el modelo diseñado en 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator, cuya proyección distorsiona la escala real de los continentes al ampliar los territorios cercanos a los polos y encoger las zonas contiguas a la línea ecuatorial. Esta distorsión histórica llevó a mostrar erróneamente a África con un tamaño equivalente al de Groenlandia, cuando en realidad la superficie africana es catorce veces superior.

Hoy las Naciones Unidas acordaron dejar atrás los mapas del mundo basados en la proyección de Mercator de 1569.



Aunque muchas notas destacan que el nuevo mapa, mucho más preciso en términos de la superficie de los países, permitirá apreciar África en su justa dimensión, en... https://t.co/gtbwGUKuWZ — Eduardo Bohórquez (@ebohorquez) September 5, 2026

Críticas a la distorsión cartográfica

Especialistas e impulsores de la iniciativa señalaron que la distorsión del mapa de Mercator trasciende lo estrictamente técnico, pues ha contribuido históricamente a visiones sesgadas sobre el peso geopolítico de las regiones. Representantes de los países emergentes sostienen que reducir visualmente la escala de los territorios tropicales tiende a minimizar el potencial de desarrollo y las necesidades de las poblaciones del ecuador.

Como alternativa a esta problemática geométrica, en 2018 un equipo de especialistas creó la proyección denominada Equal Earth o Tierra Equitativa. Esta representación gráfica logra plasmar la superficie bidimensional de la Tierra respetando las proporciones reales de las masas continentales, permitiendo una visión más equilibrada en el campo educativo y diplomático.

La Unión Africana adoptó previamente este nuevo trazado al confirmar que refleja con precisión las verdaderas dimensiones geográficas. El impacto visual de esta corrección demuestra que en la superficie real del continente africano podrían encajar naciones de gran extensión como Estados Unidos, China, India, Japón y México, junto con gran parte del territorio europeo.

En ese sentido, la ONU sienta un precedente diplomático y cultural de alcance global, el cual no solo reconfigura las metodologías de enseñanza académica y la edición de textos escolares en todo el mundo, sino que también promueve una visión cartográfica justa que reivindica el peso territorial y el potencial geopolítico de las naciones ubicadas en el ecuador.