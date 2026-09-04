Muro de colegio colapsa en Ate y deja a más de 150 escolares en riesgo por hundimiento de pista

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Más de 150 estudiantes de inicial y primaria quedaron expuestos luego del colapso de un muro perimétrico en un colegio de Santa Clara, Ate. El hecho ocurrió en la avenida Nicolás de Piérola, donde más de 50 metros de pista terminaron hundidos cerca del plantel.

Muro colapsado dejó zona escolar expuesta

El incidente afectó al colegio Hermanas Misioneras de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y dejó una zona próxima a las aulas sin protección. Otro sector presenta señales de debilitamiento, mientras padres y vecinos locales solicitaron medidas para evitar accidentes en el establecimiento.

El derrumbe ocurrió mientras se realizaban trabajos vinculados con la reparación de una tubería de agua potable. Los residentes señalaron posibles filtraciones subterráneas y recordaron que bajo la vía existen redes de agua, desagüe y gas, aunque la causa exacta requiere evaluación correspondiente ahora.

Sedapal comunicó que coordinó la presencia de su seguro para activar la póliza de responsabilidad civil y gestionar la reposición de la estructura afectada. La empresa señaló que la zona intervenida correspondía a trabajos de reparación de una tubería de agua potable próximos a concluir.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En el distrito de Ate, una pared de un colegio colapsó y dejó en riesgo a los estudiantes, quienes estarían expuestos a la delincuencia. El incidente se habría producido a raíz de unas obras ejecutadas por Sedapal.



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Sedapal anunció medidas tras el hundimiento

Las labores fueron suspendidas temporalmente después del colapso. Sedapal indicó que los trabajos serán retomados para completar la intervención y restablecer las condiciones de la pista. Mientras tanto, la empresa contratista deberá reforzar y mantener la señalización preventiva de seguridad correspondiente alrededor del área afectada.

La emergencia también comprometió parte de la infraestructura del colegio, entre ella un consultorio médico. Los reportes recogidos señalaron que el deterioro de la superficie generó preocupación entre las familias, debido a la cercanía de las zonas dañadas con los espacios utilizados por los escolares.

🏫 Una pared de un colegio en Ate colapsó junto a la avenida Nicolás de Piérola, dejando a más de 150 alumnos expuestos al peligro.



Sedapal informó que envió una cuadrilla para cercar preventivamente la zona y mantiene coordinaciones con la institución educativa.#ParedColapsa... pic.twitter.com/8AunHHqKAz — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) September 4, 2026

Padres y vecinos pidieron revisar las tuberías ubicadas debajo de la pista para determinar si alguna fuga continúa afectando el terreno. La evaluación técnica deberá establecer el origen del hundimiento y del colapso, mientras continúan las acciones preventivas anunciadas para proteger a la comunidad educativa.

El caso mantiene la atención sobre las condiciones del entorno inmediato del colegio en Santa Clara. La caída del muro dejó expuesta una zona cercana a las aulas y el hundimiento de la vía continúa formando parte de las intervenciones previstas en el sector afectado.

Por ahora, las medidas anunciadas incluyen el cercado preventivo, la señalización del área, la coordinación del seguro y la continuidad de los trabajos sobre la tubería. El colegio de Santa Clara, los más de 150 escolares y la pista afectada permanecen vinculados a estas acciones.