Cámara de Diputados: convocan a la Comisión de Constitución para este lunes 7 de septiembre

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados llevará a cabo su segunda sesión ordinaria el próximo lunes 7 de septiembre desde las 2:00 p.m., con el propósito de abordar una agenda de trabajo enfocada en la organización interna del grupo y en el análisis de normativas clave para el ejercicio parlamentario de los próximos meses.

Evaluación del plan de trabajo y normas parlamentarias

Según la agenda de trabajo, está prevista la presentación, debate y aprobación del plan de trabajo de la comisión para el periodo anual de sesiones 2026-2027. Este documento rector definirá las prioridades legislativas, el cronograma de dictámenes prioritarios y las reformas institucionales que impulsará el grupo parlamentario durante la presente legislatura.

Asimismo, se llevará a cabo la presentación, debate y aprobación del "Reglamento de las Ligas Parlamentarias de Amistad de la Cámara de Diputados". La propuesta busca normar el funcionamiento de estos grupos interparlamentarios para optimizar las relaciones diplomáticas y la cooperación bilateral con delegaciones de otros países.

La sesión, que se desarrollará en el recinto legislativo, marcará la ruta técnica del grupo de trabajo. La directiva ha convocado a los parlamentarios integrantes a participar de manera presencial a fin de alcanzar el cuórum necesario para el debate de ambas iniciativas institucionales.

Convocan a la Comisión de Constitución para el 7 de septiembre.

Sesión permanente y debate por delegación de facultades

Cabe recordar que días atrás la Comisión de Constitución, presidida por Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), se declaró en sesión permanente para atender el pedido de delegación de facultades del Poder Ejecutivo. La medida busca acelerar la revisión de los proyectos normativos remitidos por el Gobierno central.

La decisión se aprobó con 18 votos a favor a propuesta de la parlamentaria oficialista Cecilia Chacón (Fuerza Popular) y Frank Krklec (Renovación Popular). Hubo dos votos en contra provenientes de Juntos por el Perú, específicamente de las parlamentarias Analí Márquez Huanca y Graciela Chipana Condori, fijando la postura de las bancadas sobre este trámite extraordinario.

La medida permitirá al grupo de trabajo desarrollar con celeridad el análisis de la propuesta y convocar las sesiones que resulten necesarias para abordar sus alcances, así como recibir a los ministros vinculados con las materias comprendidas en la solicitud. El cronograma contempla citar a los titulares de las carteras pertinentes para sustentar el pliego legislativo requerido.

En ese sentido, la Cámara de Diputados alista la jornada parlamentaria del próximo lunes para definir las pautas operativas del periodo 2026-2027 y comenzar con el análisis técnico de los pedidos presentados por el Ejecutivo, marcando el inicio formal del debate sobre temas de alta relevancia política e institucional para el país.