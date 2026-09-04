Escuelas de la Policía deben reducirse, según Walter Albán: "Hay que seleccionar mejor al personal"

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el exministro del Interior, Walter Albán, consideró necesario que se reduzcan las escuelas de la Policía Nacional y que se debe elegir mejor a los efectivos que integran la institución. Señaló que hay pocos recursos y no hay el personal adecuado para formarlos, una situación que, según explicó, complica la capacidad de garantizar una formación óptima y exhaustiva de los agentes.

Deficiencias en los filtros de selección y falta de recursos

El extitular del sector Interior advirtió sobre la falta de un control estricto durante la incorporación de nuevos postulantes a las filas policiales. A esta problemática logística e institucional se suma la imposibilidad de mantener un nivel óptimo de formación docente en los diversos centros de instrucción del país.

"Tendríamos que reducir las escuelas de policía porque hay que seleccionar mejor al personal ya no hay el cuidado la rigurosidad para saber quien entra a la Policía y veinti tantas escuelas es imposible, no hay suficientes recursos".

La dispersión de los fondos públicos en más de veinte sedes dificulta la consolidación de un sistema educativo sólido y riguroso dentro de la institución. La escasez presupuestal y la falta de especialistas capacitados terminan repercutiendo de manera negativa en la preparación operativa que reciben las futuras promociones de policías

Necesidad de una reforma a fondo frente a la improvisación

Ante las deficiencias detectadas en la preparación de los efectivos, el especialista remarcó la urgencia de ejecutar cambios de gran alcance en la estructura de la institución. La exigencia de reestructurar el sistema formativo busca elevar la exigencia técnica y moral en el reclutamiento para evitar la incorporación de personal no calificado.

"Creo que se trata de una reforma a fondo, debería ser parte de una acción inmediata, cuando llega al gobierno alguien que viene peleando hace más de 20 años para llegar a la presidencia todos esperábamos que llegue un gabinete afiatado de gente muy profesional, muy técnica con grandes ideas, proyectos y también ideas claras de cómo implementar, lo que estamos viendo es una improvisación impresionante".

El reordenamiento de los centros de formación policial representa una medida clave para mejorar el desempeño de las fuerzas del orden en la lucha contra la delincuencia. Sin un plan técnico estructurado y profesional, los esfuerzos por fortalecer la seguridad ciudadana continuarán enfrentando serias limitaciones operativas.

En ese sentido, la Cámara de Diputados deberá evaluar las propuestas de reforma orientadas a optimizar la gestión y los estándares de formación dentro de las instituciones encargadas de la seguridad pública.