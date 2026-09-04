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Manifestaciones superan rangos normales

Chile: Senapred declara alerta amarilla a cuatro comunas por aumento de la actividad del volcán Villarrica

El Senapred de Chile elevó de verde a amarillo la alerta de prevención a las comunas de Villarrica, Pucón, Curarrehue y Panguipulli por los últimos registros de agosto y septiembre en el volcán Villarrica.

Volcán Villarrica.
Volcán Villarrica. Difusión

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 04/09/2026

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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile declaró este viernes 4 de septiembre, una alerta temprana preventiva para las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue, región de La Araucanía, y para la comuna de Panguipulli, región de Los Ríos, por la reciente actividad del volcán Villarrica.

Dicha medida preventiva toma en cuenta el reporte de actividad volcánica del Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur (OVDAS) del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), el cual determinó que el nivel de alerta técnica pase de verde a amarillo

Actividad volcánica por encima de su normalidad entre agosto y septiembre

De acuerdo con los reportes de Observatorio, durante agosto y los primeros días de septiembre, el volcán Villarrica presentó un aumento destacado de la actividad sísmica y superficial respecto de sus niveles base.

En ese sentido, menciona que el tamaño de la señal sísmica continua (RSAM, por su sigla en inglés) alcanzó los mayores valores promedio del periodo, superando los 0,25 µm/s. Asimismo, recuerda que el pasado 29 de agosto, un episodio sísmico asociado a la dinámica de fluidos, produjo un descenso abrupto del RSAM, seguido por una recuperación progresiva y lapsos temporales de mayor energía.

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"Desde entonces, se han observado incrementos cíclicos del tremor, sostenidos durante minutos a horas, con valores de Desplazamiento Reducido hasta de 26 cm², considerados bajos a moderados para este volcán. En el Volcán Villarrica, este tipo de señal se encuentra estrechamente relacionado con la dinámica del lago de lava", precisa el organismo.

Paralelamente, señala que se registraron señales acústicas compatibles con explosiones menores a nivel del cráter, además de emisiones de piroclastos balísticos, incandescencia y señales satelitales indicativas de un aumento de la temperatura superficial. Estas manifestaciones se han mantenido restringidas al área cratérica.

De esta manera, acota que los cambios sísmicos y las manifestaciones superficiales mencionadas sustentan una condición de mayor actividad e inestabilidad, compatible con un ascenso del lago de lava hacia niveles más superficiales.

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Asimismo, no descarta nuevos episodios de similar o mayor energía, con eventual expulsión de material piroclástico y efectos restringidos al entorno del cráter.

Recomendaciones a tener en cuenta:

De ocurrir un hecho similar en el Perú, desde el Centro Vulcanológico Nacional recomiendan adoptar todas las medidas de prevención, como, por ejemplo, mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas.

Asimismo, recomienda no acercarse a un radio menor de 12 km del cráter. De presentarse caída de ceniza, inmediatamente deben cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas

Los gobiernos regionales deberán reforzar la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo, e informarlas permanentemente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Finalmente, las recomendaciones deben cumplirse frente a los pronósticos de nuevas explosiones en el corto y mediano plazo, a fin de informar oportunamente a los pobladores de las zonas en riesgo.

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