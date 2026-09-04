'Jhonsson Pulpo': líder de 'Los Pulpos' llegó a la Dircote donde estará 15 días detenido

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias "Jhonsson Pulpo", continúa generando despliegues de seguridad excepcionales. Tras permanecer en la sede de la Dirandro, ubicada en la calle Las Garzas de San Isidro, el cabecilla de Los Pulpos fue finalmente trasladado este viernes hacia la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), en el Centro de Lima. Allí permanecerá 15 días detenido, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

El operativo de traslado se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad. En los exteriores de la Dirandro se restringió el tránsito vehicular y peatonal, con la presencia de al menos dos liebres policiales y escuadrones de las Águilas Negras, especializados en operaciones de alto riesgo. La escena reflejó la magnitud del caso y la necesidad de garantizar que el líder criminal no tenga posibilidad de fuga ni contacto con redes externas.

Una captura internacional

La detención de Jhonsson Pulpo se produjo en Bolivia, donde fue capturado en La Paz y posteriormente entregado a las autoridades peruanas en Desaguadero. Desde entonces, su recorrido ha estado marcado por custodias reforzadas: primero en la Dirección de Lavado de Activos, luego en la Dirandro y ahora en la Dircote. Cada movimiento ha requerido coordinación binacional y despliegues policiales de gran escala.

🔴🔵En entrevista con Exitosa, el general PNP Víctor Revoredo destacó la labor de la Policía en la captura de 'Jhonsson Pulpo' tras un largo tiempo tras los pasos de la organización criminal 'Los Pulpos' con operaciones en Trujillo.



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