Congreso: Presentan proyecto de ley para regresar la ATU a las municipalidades de Lima y el Callao

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un proyecto de ley fue presentado ante la Cámara de Diputados, con la finalidad de derogar la ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), a fin de que sea administrada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Municipalidad Provincial del Callao (MPC).

Cabe señalar que, la modificatoria legal que plantea la Municipalidad de Magdalena del Mar, se enmarca en la Proposición Legislativa N.º 135-2026-2031-CD, presentada este viernes 4 de septiembre en la plataforma institucional del Congreso de la República.

Cuestionamientos hacia la gestión de la ATU

De acuerdo con el proyecto de ley aprobado por la entidad edil, la ATU, en sus ocho años de gestión, no ha logrado consolidar un sistema interoperable entre los corredores complementarios, el Metropolitano, el Metro de Lima y el transporte convencional.

En ese sentido, la responsabilizan de una presunta ineficiente labor fiscalizadora, señalar que a la fecha hay 2 600 unidades de transporte público que circulan en Lima y Callao sin contar con revisión técnica vigente.

Así como, no tomar medidas correctivas con respecto algunos paraderos en mal estado estructural; además, de un aparente perjuicio económico por más de S/ 19 500 000.00 por el pagos valorizados en más de 13 millones de soles, en calidad de adelantos, a un consorcio que presentó cartas fianza falsas en el marco de un contrato de ejecución de obras, según un informe de la Contraloría.

Del mismo modo, denuncian la exclusión de los gobiernos locales de la gobernanza del sistema de transporte metropolitano, una ineficiente ejecución presupuestal y un régimen sancionador falto de proporcionalidad por los elevados costos de sus multas administrativas.

Propuesta para que esté bajo administración de las municipalidades de Lima y el Callao

Según el marco normativo presentado ante el Parlamento, se busca restituir las funciones y competencias de regulación, fiscalización, supervisión y prestación del servicio de transporte urbano a la Municipalidad Metropolitana y a la Municipalidad Provincial del Callao, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.

En ese sentido, proponen la creación de una Comisión Técnica de Transferencia, la cual tendrá a su cargo el proceso ordenado de extinción de la ATU y la reasignación de sus funciones, bienes, personal y recursos. Dicho grupo de trabajo contará con un representante del MTC (la presidirá), MML, MPC y de la ATU.

Su instalación se daría en 15 días calendario contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y presentará su informe final al Congreso de la República un plazo no mayor de 90 días hábiles.

Como parte del proceso de transferencia, la MML y la MPC revisan y adecuan, en el ámbito de sus respectivas competencias, el régimen de infracciones y sanciones aplicables al servicio de transporte urbano, con sujeción a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y no confiscatoriedad.

Finalmente, de aprobarse la propuesta legislativa, el Poder Ejecutivo aprueba las disposiciones reglamentarias necesarias para la cabal aplicación de la presente ley, en un plazo no mayor de 60 días calendario, contados a partir de la recepción del informe final de la Comisión Técnica de Transferencia.