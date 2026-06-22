Alerta en Miraflores: gaviotas y otras aves aparecen moribundas en la orilla de playa Makaha

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presencia de aves marinas debilitadas y sin vida en diversas playas de la Costa Verde ha encendido las alertas entre vecinos, deportistas y autoridades. En la playa Makaha, en Miraflores, se han reportado gaviotas, pelícanos y zarcillos en evidente estado de desnutrición y agotamiento, situación que preocupa a quienes frecuentan diariamente la zona.

Hallazgo de aves marinas en estado moribundo

Según los testimonios recogidos en el lugar, las alteraciones en las condiciones del mar estarían afectando la disponibilidad de alimento para estas especies, obligándolas a permanecer cerca de la orilla sin la fuerza suficiente para volver a volar o alimentarse.

Sebastián Plaza López, surfista y vecino del distrito, relató que durante los últimos días ha participado en el rescate de varias aves atrapadas entre las rocas.

"Toda esta semana hemos estado con las gaviotas, hemos estado ayudándolas. Las pobrecitas, algunas ni tienen fuerza para salir del mar y las olas en la orilla se quedan atascadas entre las rocas y se revuelcan, no pueden respirar", manifestó.

El deportista indicó además que la situación afecta incluso a ejemplares jóvenes, alertó que ha encontrado al menos 8 aves moribundas en el balneario.

"La verdad, yo solamente esta semana he rescatado alrededor de ocho gaviotitas que han estado atrapadas en las rocas. O sea, están muriendo desde bien chiquitas, desde bien jóvenes", señaló.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Bañistas reportaron la presencia de gaviotas y otras especies marinas en estado crítico a lo largo de la orilla de la playa Makaha, en Miraflores. En declaraciones a Exitosa, un surfista alertó que ha encontrado al menos 8 aves moribundas en el... pic.twitter.com/FqNRNr3jiU — Exitosa Noticias (@exitosape) June 22, 2026

Autoridades advierten sobre la situación de la fauna marina

La Municipalidad de Miraflores informó recientemente sobre el hallazgo de más de una decena de aves marinas muertas y otras en estado agónico a lo largo del litoral del distrito.

Ante ello, personal municipal coordinó acciones con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Policía Ecológica para realizar inspecciones y recoger muestras biológicas que permitan determinar las causas del fenómeno. Las autoridades no descartan nuevos hallazgos y mantienen el monitoreo permanente de las playas.

Recomendaciones para la ciudadanía

La Municipalidad de Miraflores, Serfor y la Policía Ecológica exhortaron a la población a no manipular, trasladar ni acercarse a las aves que se encuentren debilitadas o varadas en las playas.

Asimismo, se recomienda reportar inmediatamente los hallazgos a las autoridades competentes, evitar que mascotas entren en contacto con los animales afectados y respetar las zonas donde se realicen las evaluaciones.

Los especialistas recordaron que muchas aves utilizan el litoral como refugio cuando se encuentran enfermas o debilitadas, por lo que la intervención inadecuada de las personas podría agravar su estado.

La aparición de aves marinas moribundas representa una alerta sobre la salud de los ecosistemas costeros y la necesidad de fortalecer la vigilancia ambiental. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades piden la colaboración ciudadana para proteger a las especies afectadas y contribuir a la conservación de la fauna marina del litoral limeño.