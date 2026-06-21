Emergencia en Chorrillos: Oleajes anómalos destruyen parte del malecón de la Costa Verde

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención, peatones y deportistas! Tal como ocurriera a inicios de mes en San Bartolo, una nueva infraestructura ha sido afectada por los constantes oleajes anómalos que se vienen registrado en el litoral.

En esta oportunidad, el epicentro de la emergencia es la Costa Verde, más precisamente en el distrito de Chorrillos, donde parte de un muro de contención que era usado también como mirador, ha colapsado en la playa La Herradura.

Comerciantes exigen atender afectaciones por su seguridad

De acuerdo con lo señalado por Canal N, los comerciantes escucharon un fuerte estruendo al promediar las 10:00 a. m. de hoy, domingo 21 de junio. Al acercarse al malecón, se percataron que parte de su estructura había colapsado, generando preocupación porque los grietas puedan expandirse, situación que podría poner en peligro a los transeúntes, deportistas y demás compañeros de trabajo.

Un representante de los comerciantes llamado Ricardo advirtió que los efectos del embravecimiento del mar cada vez son más seguidos, incluso esta es la segunda vez en el mes que ocurre un hecho como tal.

Si bien es cierto que descartó responsabilidad de la Municipalidad de Chorrillos por no ser su competencia, exigió a las autoridades a cargo de la Costa Verde a que realicen los estudios y trabajos de prevención antes que se genere un incidente mucho más grave.

"Todo esto le compete a la Municipalidad de Lima, al Ministerio de Cultura, a la Marina de Guerra del Perú y al Proyecto Costa Verde. Ya son varios años que se van cayendo los muros, desde el año 2019 que se cayó en la parte de Las Gaviotas, después siguió en el año 2023 y este año se ha caído toda esta parte de acá en La Perla y el muro de contención (...) Nuestra preocupación es que muy pronto ya se va a caer todo, el mar se nos va a venir encima", expresó.

#EnVivo



Chorrillos: Se destruye parte de estructura en el malecón de la playa La Herradura.



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I

[Míralo en VIVO-Solo Extranjero- en #tvGO] [Link en la biografía ↑] pic.twitter.com/gNcnACEYbC — Canal N (@canalN_) June 21, 2026

Oleajes anómalos de fuerte intensidad para las próximas horas

A través del Aviso Especial de Oleaje N.º 24-26, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú advirtió que se registrarán nuevos oleajes anómalos de hasta fuerte intensidad en el litoral peruano dentro de las próximas horas.

Aviso Especial de Oleaje N.º 24-26

De acuerdo con las estimaciones de la DHN emitidas en su reporte de fecha 19 de junio, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el arribo del oleaje ligero será desde la mañana del lunes 22, incrementando a moderado en tarde del martes 23 y disminuyendo a ligero en la tarde del miércoles 24 de junio.

En el caso del litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta Chancay, la llegada del oleaje ligero se registrará desde la mañana del lunes 22, subiendo a nivel moderado en la madrugada del martes 23 y volviendo a ligero por la tarde del miércoles 24 de junio.

Asimismo, al sur de Chancay hasta San Juan de Marcona, el oleaje ligero se percibirá desde la tarde del domingo 21, elevando a moderado en la mañana del lunes 22, intensificándose a fuerte en la noche del mismo día, regresando a moderado en la tarde del martes 23 para volver a ligero desde la tarde del jueves 25 de junio. Dicho pronóstico se extenderá hasta la región Tacna.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.