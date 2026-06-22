Cierran acceso a la playa La Herradura: Oleajes destruyen parte del malecón y alarma a vecinos de Chorrillos

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La fuerza del mar volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de la costa limeña. El acceso a la playa La Herradura, en Chorrillos, permanece cerrado este lunes 22 de junio luego de que los intensos oleajes registrados durante el fin de semana ocasionaran el colapso parcial del malecón y dejaran severos daños en la infraestructura ubicada frente al litoral.

Infraestructura deteriorada y daños acumulados

El desprendimiento de una parte del muro de contención y de la vereda generó preocupación entre vecinos, comerciantes y deportistas que frecuentan diariamente el tradicional balneario. Además, un poste de alumbrado público quedó prácticamente suspendido debido a la erosión de su base, incrementando el riesgo para quienes transitan por la zona.

Durante las inspecciones realizadas tras la emergencia, las autoridades decidieron restringir el ingreso de peatones, corredores, ciclistas, pescadores artesanales y visitantes hasta nuevo aviso.

Según testimonios de residentes del sector, el colapso se produjo durante la mañana del pasado domingo. Comerciantes y vecinos escucharon un fuerte estruendo. Al acercarse al sector afectado comprobaron que una sección del muro de contención y parte del malecón se había desprendido.

Oleajes destruyen parte del malecón de la Costa Verde.

Las imágenes muestran además el deterioro de antiguas escaleras que conectaban con la zona baja de la playa, una infraestructura que ya había sufrido daños en años anteriores. Vecinos recordaron que en el 2025 se reportaron colapsos similares y señalaron que, pese a los anuncios de intervención, los problemas estructurales persisten.

Comerciantes de la zona expresaron su preocupación por las consecuencias económicas de la restricción, ya que numerosos negocios dependen del flujo de visitantes que recibe el balneario durante los fines de semana.

Alertas vigentes de oleajes anómalos de fuerte intensidad

La situación ocurre en medio de las alertas emitidas por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, que advirtió sobre la continuidad de los oleajes anómalos a lo largo del litoral peruano del 21 al 26 de junio.

De acuerdo con las estimaciones de la DHN emitidas en su reporte de fecha 19 de junio, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el arribo del oleaje ligero será desde la mañana del lunes 22, incrementando a moderado en tarde del martes 23 y disminuyendo a ligero en la tarde del miércoles 24 de junio.

Vecinos y comerciantes solicitaron a la Municipalidad de Chorrillos y a las entidades competentes ejecutar trabajos inmediatos de reforzamiento y recuperación de las áreas afectadas.

Por el momento, las autoridades mantienen cerrados los accesos a La Herradura mientras continúan las evaluaciones técnicas. El episodio deja una nueva advertencia sobre la necesidad de fortalecer la infraestructura costera y adoptar medidas preventivas ante fenómenos marítimos cada vez más intensos que amenazan uno de los balnearios más emblemáticos de Lima.