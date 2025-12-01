Comisión de Constitución aprobó otorgar facultades legislativas en seguridad ciudadana al Poder Ejecutivo

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Aprobado por mayoría, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 13280 que delega al Poder Ejecutivo facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.

Aprueban dictamen en Comisión

Con 20 votos a favor, cinco en contra y una abstención, la Comisión de Constitución aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 13280 que otorga facultades legislativa al Poder Ejecutivo.

El pasado 20 de noviembre, el gobierno de José Jerí solicitó al Legislativo que se le otorguen facultades legislativas por un plazo de 60 días con miras a establecer leyes en el contexto de la extensión del crimen en el Perú.

Según el medio Gestión, respecto a la materia económica, han sufrido algunos cambios extras que finalmente han quedado plasmadas en 17 medidas económicas otorgadas al Ejecutivo. Se eliminó el pedido para modificar el Código Tributario.

Inicialmente, el gobierno de Jerí solicitó 26 medidas urgentes referidas a seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad violenta; 24 al crecimiento económico responsable; y 8 al fortalecimiento institucional. Tales medidas han sido modificadas durante el debate en la Comisión.

Ejecutivo sustentó pedido

El pasado 24 de noviembre, el Ejecutivo sustentó el pedido de facultades para enfrentar la crisis. En tal pedido se solicitó que el Congreso evalúe el pedido de forma célere para complementar las acciones que venían realizando desde el gobierno.

En la sustentación se exigió facultades en materia de seguridad ciudadana, crecimiento económico y fortalecimiento institucional. El pedido fue sustentado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

Durante la presentación, el titular de la PCM resaltó que, a diferencia de anteriores gobiernos, existe una urgencia actual para enfrentar el crimen organizado, por lo que la solicitud se encontraba justificada. "Tengan a bien concedernos la posibilidad de tener legislación delegada por ustedes para tomar medidas urgentísimas".

Durante la sustentación se contó con la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Ambiente, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura y Desarrollo e Inclusión Social.

