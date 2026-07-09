Abogado de Betssy Chávez pide al presidente Balcázar otorgarle salvoconducto: "Hacerlo sería un acto de humanidad"

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea, defensa legal de la ex primera ministra Betssy Chávez, hizo un pedido por medio de una carta al presidente de la República, José María Balcázar, manifestando que la ex jefa del Gabinete Ministerial se encuentra mal de salud y no puede ser tratada debidamente al encontrarse en la Embajada de México. Por ello, solicitó que el Gobierno peruano le otorgue un salvoconducto.

La salud de la ex jefa del Gabinete Ministerial se agrava

Betssy Chávez se encuentra en la Embajada de México en Lima desde diciembre de 2025, después de que el Gobierno peruano ordenara su encarcelamiento por presuntamente ser coautora del intento de golpe de estado fallido del expresidente Pedro Castillo Terrones. Por ello, la exministra no podría recibir atención médica en un hospital o clínica, ya que salir de la residencia representaría un peligro y su encarcelamiento inmediato.

El letrado indicó que el pasado 8 de julio Betssy Chávez tuvo que ser atendida de emergencia por un médico de la embajada debido al agravamiento de las enfermedades que padece.

"Por ello solicito la expedición del salvoconducto correspondiente y se otorguen las garantías necesarias para su salida segura a México. Hacerlo sería un acto de humanidad, legalidad y responsabilidad histórica al que usted está llamado", indicó Noblecilla.

Se debe restablecer la relación con México

Noblecilla resaltó el deterioro de las relaciones diplomáticas del Perú con los Estados Unidos Mexicanos e indicó que la expedición del salvoconducto a favor de Betssy Chávez sería una clara señal de rectificación democrática. De esta manera, habría una oportunidad de encaminar las relaciones diplomáticas, recuperar parte de la imagen y el respeto internacional del Perú.

"Señor presidente, usted tiene hoy la posibilidad de encaminar la reapertura de las relaciones diplomáticas y, al mismo tiempo, dar una señal clara de rectificación democrática disponiendo la expedición del salvoconducto a favor de Betssy Chávez, a fin de permitir su traslado seguro a los Estados Unidos Mexicanos", manifestó.

Actualmente, la ex jefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, tendría una orden de captura, ya que el 4 de diciembre fue condenada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión. La Sala confirmó que ya era un hecho probado que la exministra Betssy Chávez habría participado en la coordinación para el ingreso de periodistas de TV Perú para la lectura del mensaje a la Nación.

En consecuencia, el abogado Raúl Noblecilla envió al presidente José María Balcázar la solicitud para que se le otorgue el salvoconducto a Betssy Chávez para que pueda abandonar el país y tratar sus problemas de salud.