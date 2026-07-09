RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Sin servicio temporal

Corte de AGUA en Lima el 9 y 10 de julio: Distritos afectados y horario de suspensión, según Sedapal

Sedapal informó sobre un nuevo corte de agua programado en distintos distritos de Lima para el 9 y 10 de julio. Conoce qué zonas se verán afectadas y el horario de la suspensión temporal.

Corte del servicio de agua potable en Lima.
Corte del servicio de agua potable en Lima. (Generado con IA)

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/07/2026

Síguenos en Google News Google News

Sedapal confirma corte de agua en diversos distritos de Lima este 9 y 10 de julio. Conoce qué zonas se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio eléctrico y en qué horario se ejecutará la medida. 

Motivo del corte de agua en Lima, según Sedapal

No solo hoy, jueves 9 de julio habrá corte de agua en diversos sectores de la capital, sino también el viernes 10, de acuerdo al último reporte de Sedapal compartido en su canal de difusión de WhatsApp. La empresa estatal precisó que la medida responde a trabajos de mantenimiento orientados a mejorar la infraestructura del suministro y seguir brindando un servicio de calidad.

Sedapal destacó que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios y zonas específicas, por lo que insta a los usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipativo del recurso hídrico en recipientes limpios para aminorar el impacto de la interrupción.

Corte de agua hoy 9 de julio: Distritos de Lima afectados

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. Para tomar precauciones desde ya, te revelamos la lista de las zonas afectadas este jueves 9 de julio:

Sin agua en Cieneguilla

Corte de LUZ en Lima y Callao el 9 y 10 de julio: ¿Qué distritos serán afectados y en qué horario será la suspensión?
Lee también

Corte de LUZ en Lima y Callao el 9 y 10 de julio: ¿Qué distritos serán afectados y en qué horario será la suspensión?

  • Desde las 5:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en P.J. Tambo Viejo zonas A, B, C, D, E, F, y G, A.H. Magda Portal, APV La Rinconada de Cieneguilla, APV Virgen del Carmen de Cieneguilla, Asoc. de Viv. La Esperanza de Cieneguilla, C.P.R. Los Ficus de Cieneguilla.

En La Molina

  • Desde las 6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en Urb. La Capilla.

En Ate

  • Desde las 6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en Asoc. Pariachi II etapa, Asoc. Prop. Filadelfia 4 etapa.
  • Desde las 8:50 a.m. hasta las 4:50 p.m. en Urb. Sol de Vitarte sector G.

En Lima Cercado

Potente llovizna clausura bypass de VMT en la madrugada HOY, jueves 9 de julio: ¿A qué se debe?
Lee también

Potente llovizna clausura bypass de VMT en la madrugada HOY, jueves 9 de julio: ¿A qué se debe?

Sectores afectados por el corte de agua.
Sectores afectados por el corte de agua.

En San Juan de Miraflores

  • Desde las 9:05 a.m. hasta las 5:00 p.m. en A.H. Villa Solidaridad 2da etapa. Cuadrante: Calle 9, PS 11, PS 10, PS 17.

Zonas sin agua el 10 de julio: Horario del corte

Asimismo, Sedapal anunció qué zonas de la capital se verán afectados con la suspensión temporal del suministro el viernes 10 de julio. ¡Toma nota y llena los baldes ya!

En San Juan de Lurigancho

  • Desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en El Paraíso del Sauce, Asoc. de Pobladores El Paraíso de Jicamarca. El corte también será en estas áreas del distrito:

Interrupción del servicio de agua en SJL.
Interrupción del servicio de agua en SJL.

Sin servicio en Ate

  • Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Huaycán zona J. UCV 152A-152B-153-153B.

En Lurín

  • Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en P.J. Julio César Tello.

En Comas

  • Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. El Carabayllo. Cuadrante: Av. Túpac Amaru, Av. El Maestro Peruano, Av. Metropolitana.

En Lurigancho

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Alto Huampaní.

Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro. Para evitar sorpresas e inconvenientes, dio a conocer qué distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua el 9 y 10 de julio.

Temas relacionados Agua agua potable Corte de agua distritos Lima Sedapal

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA