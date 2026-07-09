Corte de AGUA en Lima el 9 y 10 de julio: Distritos afectados y horario de suspensión, según Sedapal

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal confirma corte de agua en diversos distritos de Lima este 9 y 10 de julio. Conoce qué zonas se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio eléctrico y en qué horario se ejecutará la medida.

Motivo del corte de agua en Lima, según Sedapal

No solo hoy, jueves 9 de julio habrá corte de agua en diversos sectores de la capital, sino también el viernes 10, de acuerdo al último reporte de Sedapal compartido en su canal de difusión de WhatsApp. La empresa estatal precisó que la medida responde a trabajos de mantenimiento orientados a mejorar la infraestructura del suministro y seguir brindando un servicio de calidad.

Sedapal destacó que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios y zonas específicas, por lo que insta a los usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipativo del recurso hídrico en recipientes limpios para aminorar el impacto de la interrupción.

Corte de agua hoy 9 de julio: Distritos de Lima afectados

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. Para tomar precauciones desde ya, te revelamos la lista de las zonas afectadas este jueves 9 de julio:

Sin agua en Cieneguilla

Desde las 5:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en P.J. Tambo Viejo zonas A, B, C, D, E, F, y G, A.H. Magda Portal, APV La Rinconada de Cieneguilla, APV Virgen del Carmen de Cieneguilla, Asoc. de Viv. La Esperanza de Cieneguilla, C.P.R. Los Ficus de Cieneguilla.

En La Molina

Desde las 6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en Urb. La Capilla.

En Ate

Desde las 6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en Asoc. Pariachi II etapa, Asoc. Prop. Filadelfia 4 etapa.

II etapa, Asoc. Prop. Filadelfia 4 etapa. Desde las 8:50 a.m. hasta las 4:50 p.m. en Urb. Sol de Vitarte sector G.

En Lima Cercado

Sectores afectados por el corte de agua.

En San Juan de Miraflores

Desde las 9:05 a.m. hasta las 5:00 p.m. en A.H. Villa Solidaridad 2da etapa. Cuadrante: Calle 9, PS 11, PS 10, PS 17.

Zonas sin agua el 10 de julio: Horario del corte

Asimismo, Sedapal anunció qué zonas de la capital se verán afectados con la suspensión temporal del suministro el viernes 10 de julio. ¡Toma nota y llena los baldes ya!

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en El Paraíso del Sauce, Asoc. de Pobladores El Paraíso de Jicamarca. El corte también será en estas áreas del distrito:

Interrupción del servicio de agua en SJL.

Sin servicio en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Huaycán zona J. UCV 152A-152B-153-153B.

En Lurín

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en P.J. Julio César Tello.

En Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. El Carabayllo. Cuadrante: Av. Túpac Amaru, Av. El Maestro Peruano, Av. Metropolitana.

En Lurigancho

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Alto Huampaní.

Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro. Para evitar sorpresas e inconvenientes, dio a conocer qué distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua el 9 y 10 de julio.