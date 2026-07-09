Línea 1: Conoce los NUEVOS horarios por el mes de JULIO en el tren eléctrico de Lima

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por el mes de julio, el Metro de Lima tendrá una ampliación de horarios para atender la demanda del público durante este mes festivo. Conoce en la siguiente nota las nuevas y los días en el que trabajará el tren eléctrico.

¿Desde qué rango horario operarará la Línea 1?

La Línea 1, funcionará de lunes a viernes con 76 viajes adicionales que comenzarán desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los sábados, se realizarán 496 viajes en el mismo horario y los domingos funcionarán desde las 5:30 de la mañana hasta las 10 de la noche con 27 viajes programados.

A través de la página web de la Línea 1 se pueden encontrar todos los detalles que conciernen a las rutas, estaciones, comunicados del servicio y horarios que maneja el tren eléctrico.

Asimismo, la institución correspondiente, es decir, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) mencionó que se tomen precauciones con sus viajes, a modo que se eviten contratiempos en el servicio de transporte público.

Conoce a detalles los horarios en los diferentes días de la semana

Lunes a viernes

5.00 a. m. a 5.50 a. m.: intervalo de 10 minutos

5.50 a. m. a 6.18 a. m.: intervalo de cuatro minutos

6.18 a. m. a 9.27 a. m.: intervalo de tres minutos

9.27 a. m. a 3.37 p. m.: intervalo de cinco minutos

3.37 p. m. a 4.33 p. m.: intervalo de cuatro minutos

4.33 p. m. a 8.12 p. m.: intervalo de tres minutos

8.12 p. m. a 9.12 p. m.: intervalo de cuatro minutos

9.12 p. m. a 10.00 p. m.: intervalo de seis minutos

Sábados

5.00 a. m. a 6.00 a. m.: intervalo de 10 minutos

6.00 a. m. a 7.05 a. m.: intervalo de cinco minutos

7.05 a. m. a 8.44 a. m.: intervalo de 3,7 minutos

8.44 a. m. a 10.04 a. m.: intervalo de cuatro minutos

10.04 a. m. a 11.04 a. m.: intervalo de 4,3 minutos

11.04 a. m. a 12.03 p. m.: intervalo de 4,5 minutos

12.03 p. m. a 1.07 p. m.: intervalo de cuatro minutos

1.07 p. m. a 3.02 p. m.: intervalo de 3,5 minutos

3.02 p. m. a 7.04 p. m.: intervalo de 3,7 minutos

7.04 p. m. a 8.04 p. m.: intervalo de cuatro minutos

8.04 p. m. a 9.47 p. m.: intervalo de 4,7 minutos

9.47 p. m. a 10.00 p. m.: intervalo de 6,3 minutos

Domingos

5.30 a. m. a 6.06 a. m.: intervalo de 12 minutos

6.06 a. m. a 7.12 a. m.: intervalo de 11 minutos

7.12 a. m. a 8.08 a. m.: intervalo de 9,3 minutos

8.08 a. m. a 9.04 a. m.: intervalo de ocho minutos

9.04 a. m. a 11.04 p. m.: intervalo de 7,5 minutos

11.04 a. m. a 5.04 p. m.: intervalo de 6,7 minutos

5.04 p. m. a 6.58 p. m.: intervalo de seis minutos

6.58 p. m. a 7.50 p. m.: intervalo de 6,5 minutos

7.50 p. m. a 9.49 p. m.: intervalo de 8,5 minutos

9.49 p. m. a 10.00 p. m.: intervalo de 11 minutos

Finalmente, con esta ampliación de horarios que ha tomado en cuenta la Línea 1, se puede atender la demanda que requiere la población, especialmente en el mes de julio.