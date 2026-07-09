Familias de víctimas en protestas descartan reunión con Keiko Fujimori: "No habrá conversación hasta que se deroguen las leyes procrimen"

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Raúl Samillán, pdte de la Organización de Familiares de Víctimas de Protestas en 2022-2023 de Juliaca, señaló que no sostendrán una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori, mientras no se deroguen las denominadas "leyes procrimen".

Representante descarta diálogo con presidenta electa

Tras las protestas que cobraron víctimas mortales el pasado diciembre del 2022 - enero 2023, Raúl Samillán, representante de los familiares de víctimas, cuestionó el proyecto de ley que plantea modificar el Código Penal Militar Policial.

Ante ello, afirmó, que las investigaciones por las muertes registradas durante esos años pasarían a la jurisdicción militar y esto podría afectar el desarrollo de los procesos judiciales.

"El proyecto busca modificar el Código Penal Militar para que nuestros casos y todas las investigaciones del 2022 y 2023 pasen al fuero militar. Nosotros ya sabemos cómo funciona eso. Se dio en los años 90 con el Grupo Colina, cuando sus integrantes fueron juzgados justamente por ese fuero y quedaron absueltos. Es lo mismo que va a pasar con estas masacres que nos ha tocado vivir", manifestó.

No confían en Keiko Fujimori y ponen condición para reunirse con ella

De acuerdo lo expresado por el representante, enfatizó en que la organización no concretará ninguna reunión con la presidenta electa hasta que se logren derogar las "leyes procrimen".

"Por eso que nosotros no confiamos en la señora Keiko Fujimori y lamentablemento no va a haber ninguna conversación hasta que no se derogen todas las leyes procrimen. Hay una condición que hemos decidido con la Asamblea a nivel nacional y lo primero para que se pueda llevar a cabo esa reunión es derogar esas leyes procrimen. Caso contrario, nosotros no vamos a asistir a esas convocatorias", enfatizó.

Al ser consultado sobre las futuras labores de Keiko Fujimori en Puno, el representante señaló que comprende la necesidad de impulsar el desarrollo y atender las demandas de la población. Sin embargo, sostuvo que la búsqueda de justicia por las personas fallecidas durante las protestas debe seguir siendo la prioridad.

"Entendemos las necesidades para mejorar la calidad de vida, pero no podemos dejar de lado la dignidad de las personas. Mientras no haya justicia para quienes fueron asesinados, lo demás pasa a un segundo plano, manifestó.

Finalmente, con esta postura del representante, queda clara las prioridades de la presidenta electa, Keiko Fujimori en su eventual gobierno que comenzará el próximo 28 de julio del presente año.