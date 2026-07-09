Alerta ante El Niño: Aumenta a 81% la probabilidad de un evento históricamente fuerte, según NOAA

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La última evaluación de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés), organismo climático estadounidense, eleva a 81% la probabilidad de que El Niño alcance una intensidad fuerte durante el trimestre de octubre‑diciembre de 2026.

Esa cifra resume la convergencia de múltiples indicadores oceánicos y atmosféricos que muestran un acoplamiento sostenido entre el Pacífico y la atmósfera, lo que aumenta la confianza en una fase intensa y prolongada del fenómeno. La advertencia es una señal clara de que las probabilidades de eventos extremos han aumentado y que la ventana para la preparación es limitada.

Datos clave del reporte

El reporte mensual de centro meteorológico anomalías térmicas significativas en el Pacífico ecuatorial, mostrando valores por encima de lo normal y la región más oriental del Pacífico registrando anomalías aún mayores.

Anomalías en la superficie marítima - NOAA

Además de las temperaturas superficiales, se observa un calentamiento subsuperficial impulsado por una onda Kelvin (ondas oceánicas ecuatoriales de gran tamaño) que profundiza la capa cálida y alimenta la persistencia del calentamiento en superficie.

La atmósfera, además, acompaña este patrón: los vientos, la convección y la Oscilación del Sur presentan señales coherentes con un episodio de El Niño en intensificación.

Los modelos multi‑modelo que integran estas observaciones proyectan una intensificación hacia el último trimestre del año 2026, lo que explica la probabilidad elevada comunicada por la NOAA.

Peligros para Perú y la región

Un El Niño fuerte eleva la probabilidad de lluvias intensas en la costa del Pacífico sudamericano, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, desbordes y deslizamientos en zonas vulnerables. Las infraestructuras críticas, la agricultura de riego y las cuencas urbanas pueden verse afectadas por precipitaciones fuera de temporada y por eventos de alta intensidad.

Al mismo tiempo, otras regiones del planeta pueden experimentar sequías más severas, afectando la producción agrícola y la disponibilidad hídrica. Es importante subrayar que un evento fuerte no garantiza impactos idénticos en todos los lugares: lo que cambia es la probabilidad y la magnitud de ciertos riesgos, por lo que la respuesta debe ser localizada y basada en evaluaciones de vulnerabilidad.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Aumenta el riesgo de un fuerte fenómeno El Niño. El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos elevó al 81 % la probabilidad de que este evento alcance una intensidad fuerte entre octubre y diciembre.



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Recomendaciones prácticas y urgentes

Ante una probabilidad tan alta de un El Niño fuerte, las autoridades deben priorizar medidas de preparación, dada la proximidad del fenómeno y lo tardío que resulta una prvención completa. En el corto plazo, es imprescindible revisar y reforzar sistemas de drenaje urbano, asegurar la limpieza de cauces y quebradas, y actualizar mapas de riesgo para orientar evacuaciones y obras temporales.

Actuar ahora reduce daños y costos posteriores; la predicción de la NOAA debe entenderse como una llamada a la acción coordinada entre gobiernos, empresas y comunidades. Si quieres, preparo una versión de esta nota adaptada para difusión interna en una empresa minera, con énfasis en logística, seguridad y continuidad operativa.