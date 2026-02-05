Separan a deportista de su club por constantes actos de indisciplina en pleno torneo: "Esto es un trabajo"

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La interna del club Rebaza Acosta quedó al descubierto luego de que se confirmara que la voleibolista Claudia Palza fue separada de su club por constantes actos de indisciplina en la actual Liga Peruana de Vóley 2026, una situación que se venía arrastrando desde hace varias fechas.

Rebaza Acosta separa a Claudia Palza

La noticia se hizo oficial en las últimas horas y fue el propio presidente del club Rebaza Acosta, Jonel Córdova, quien explicó públicamente por qué se tomó la drástica decisión de apartar a Claudia Palza del plantel.

Según contó el directivo, el problema no fue un hecho aislado, sino una conducta que se repitió en varias oportunidades durante la temporada de la Liga Peruana de Vóley 2026.

Uno de los episodios que terminó por colmar la paciencia de la dirigencia ocurrió el mismo día de un partido importante del torneo, cuando la jugadora no cumplió con los horarios establecidos por el club.

"Claudia Palza llegó tarde el día del partido. Hay un protocolo de entrega de carnets que se realiza una hora antes y ella no llegaba ni avisó. Más allá de dónde haya estado, llegó tarde a un partido importante. Esto es un trabajo y las deportistas deben entenderlo", declaró Jonel Córdova en conversación con Ovación.

El presidente fue claro al señalar que en la institución existen reglas que no pueden pasar por alto, sobre todo en una competencia profesional como la Liga Peruana de Vóley.

"Hay normas de convivencia, de conducta, y están especificadas diversas causales desde hace varios años. No puedo negar lo evidente: las tardanzas se repitieron en varias ocasiones y se le aplicaron los descuentos correspondientes", añadió.

De esta manera, el club dejó en evidencia que la situación de Claudia Palza ya venía siendo observada desde hace tiempo y que incluso se habían tomado medidas previas antes de llegar a la separación definitiva.

Claudia Palza tuvo constantes faltas

Cuando las faltas continuaron, la dirigencia decidió dar un paso más. De acuerdo con el propio Jonel Córdova, se realizaron varios intentos por conversar con la jugadora y hacerle notar la gravedad de su comportamiento. Finalmente, este último encuentro terminó por definir su futuro en el equipo.

"Ayer tuvimos una reunión. No es fácil desde el punto de vista humano; hasta cierto punto soy paternalista con las voleibolistas. Claudia tiene mucho talento y, para mí, si fuera un poco más seria, sería la mejor deportista del Perú", explicó el presidente.

Sin embargo, el directivo también dejó en claro que, pese a la comprensión y al respaldo que se le dio en más de una ocasión, la situación no cambió.

"La entendí muchas veces, le hablé de distintas formas, pero lamentablemente, junto al comando técnico, tomamos la decisión de que no continuará esta temporada", concluyó.

Así, la voleibolista Claudia Palza dejó de formar parte de Rebaza Acosta en medio de un torneo que aún sigue en disputa y en un contexto donde el club priorizó el cumplimiento de sus normas internas.