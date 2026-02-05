Alianza Lima cayó en Paraguay: Así fue el golazo de 2 de Mayo para lograr su primera victoria en Copa Libertadores

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima arrancó con el pie izquierdo su participación en la Copa Libertadores tras caer por 1-0 ante Sportivo 2 de Mayo en el Estadio Juan Pablo Caballero en Paraguay. Los íntimos saltaron al campo de juego con un once más que sorpresivo a pesar de contar con sus principales figuras a disposición del entrenador.

Así fue el golazo de Acosta para 2 de Mayo

Luego de un primer tiempo donde contó con oportunidades claras para abrir el marcador, el elenco local se paró mejor en la segunda mitad y optó por cortar los circuitos de juego de su rival a través de la fricción y la pierna fuerte.

Sin embargo, no dejó de ver el arco de Guillermo Viscarra el cual logró vencer sobre los minutos finales. Todo comenzó con un saque lateral en el propio campo de 2 de Mayo que fue bien pivoteado por Diego Acosta quien de inmediato puso a correr a su compañero por la banda derecha.

El centro al área de Alianza Lima parecía no llevar peligro hasta que se dio un pase hacia atrás el cual fue hacia la dirección del propio Acosta. El futbolista no dudó ni por un segundo y sacó un fuerte remate contra la portería íntima que finalmente se convirtió en el primero y único del encuentro.

¡YA HAY CANDIDATO AL GOLAZO DE LA COPA! Diego Acosta sacó un fuerte sablazo para marcar el primer gol en la historia de 2 de Mayo en la CONMEBOL #Libertadores y el 1-0 ante Alianza Lima en la ida de la Fase 1.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/F6Y1KiReoP — SportsCenter (@SC_ESPN) February 5, 2026

Pablo Guede se pronunció tras histórica derrota

Uno de los más señalados por la prensa especializada y por los hinchas fue el entrenador Pablo Guede. El argentino sorprendió a propios y extraños al mandar a un once completamente nuevo en el debut a nivel internacional.

Sin embargo, el estratega blanquiazul se mostró bastante optimista respecto a lo hecho en el campo de juego y a la vuelta en Matute que se dará el próximo miércoles 11 de febrero. Guede indicó que, a pesar de todo, lo hicieron durante los 90 minutos y que aún falta todo un partido para darle vuelta a la historia. Además, dejó en claro que esto se dará con tiempo ya que recién empieza.

"Creo que hicimos una gran primera parte y merecimos el gol. Faltan los últimos 90 minutos, creo que lo hicimos muy bien. Esto recién empieza, los muchachos están confiados, iremos paso a paso", indicó.

En resumen, 2 de Mayo venció 1-0 a Alianza Lima con un golazo de Diego Acosta al minuto 85. El elenco paraguayo logró su primera victoria en la Copa Libertadores de su historia.