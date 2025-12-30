Diana Pasaca: "Más del 40% de la población de Puno no tiene acceso a los servicios básicos"

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Preocupante situación en el altiplano. La analista política de Puno, Diana Pasaca Apaza, reveló en Exitosa las terribles cifras que rodean a la referida región en materia de carencia de servicios esenciales para el subsistir diario.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", la también abogada advirtió, por ejemplo, el incremento de la inseguridad en el departamento fronterizo, señalando que la "tasa más alta" de este flagelo en todo el país.

Ausencia de servicios básicos y anemia: Dos graves problemas de nunca acabar

De acuerdo con lo expresado por la analista política, la región Puno carece hasta un 40 % de servicios básicos, lo que impide el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, quienes sufren de enfermedades tan conocidas como poco atendidas, como la anemia.

"La inseguridad se replica en todo el país y es una desgracia. No solo el tema de inseguridad, también nos preocupa los servicios básicos, más del 40 % de la población no tiene acceso. En Puno se ha incrementado la anemia, tenemos la población infantil menos vacunada, tenemos los más altos índices de pobreza extrema, más del 39.9 % de la población en Puno vive así", denunció.

En ese sentido, acusó la recurrente ausencia del Estado en esta parte del país, situación que este año ha evidenciado con mayor notoriedad la población puneña, principalmente por falta de liderazgo de Dina Boluarte y José Jerí para atender sus justificadas demandas.

Estado de emergencia para reforzar el control fronterizo

El Gobierno dispuso por 60 días calendario, desde el 7 de diciembre, la declaratoria de estado de emergencia en 15 provincias de la región Puno, con el finalidad de hacerle frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia; así como, reforzar el control migratorio y fronterizo.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 137-2025-PCM, publicado el sábado 6 de diciembre, el Poder Ejecutivo dispuso que la Policía Nacional del Perú asuma el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, para determinar las zonas de intervención y mapas del delito.

Durante la medida de excepción, se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, los cuales se aplican en las siguientes jurisdicciones:

San Juan del Oro, Yanahuaya, Sina, Ananea, Cojata, Huayrapata, Moho, Tilali, Yunguyo, Tinicachi, Ollaraya, Desaguadero, Kelluyo, Pisacoma y Capazo.

Cabe señalar que, para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación.

Pese al dispositivo decretado por la administración de José Jerí, la inseguridad es un factor que atemoriza a la población del altiplano, la cual está ligada con el narcotráfico y la minería ilegal.