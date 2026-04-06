Alianza Lima no tiene responsabilidad legal en trágico banderazo en Matute, asegura experto

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Horas antes del clásico entre Universitario y Alianza Lima, un trágico hecho enlutó el fútbol peruano luego que se reportara un fallecido y decenas de heridos tras una estampida en Matute. Esto luego que un numeroso grupo de aficionados quisiera llevar adelante el tradicional banderazo en la tribuna sur del Estadio Alejandro Villanueva el cual se salió de control al punto de terminar en tragedia.

Alianza Lima no tendría responsabilidad legal

Luego de unos días de este hecho, Exitosa conversó con el abogado penalista Luis Gutiérrez Oliva para tener un panorama detallado de las responsabilidades legales que afrontaría la institución victoriana. Casi de inmediato, el letrado fue claro al señalar que el club no tendría nada que ver en el fallecimiento del aficionado ya que este recaería en una personal natural.

Según indicó, Alianza Lima como entidad no afrontará ninguna denuncia por parte de la Fiscalía que ya inició investigación. Eso sí, el abogado aseguró que el encargado de seguridad o cualquier autoridad dentro de la institución podrá ser señalada por el Ministerio Público como el responsable de esta lamentable hecho.

"Hay que distinguir dos planos distintos, uno que va ser el penal que va a apuntar a la presunta comisión de un delito de homicidio culposo o lesiones culposas. Hay que recordar que los delitos no solo se cometen haciendo, sino también omitiendo. Lo primero que hay que establecer es que el club no tiene responsabilidad, esta se va individualizar en personas naturales concretas porque dentro del club hay personas que tienen un rol funcional", indicó.

Fiscalía determinará responsables

En esa misma línea, Gutiérrez Oliva aseguró que el proceso seguirá de acuerdo a ley hasta dar con los encargados de abrir las puertas aquel viernes santo y con el que estaba a cargo de la seguridad del recinto deportivo.

"A partir de eso hay que determinar en esta investigación de la Fiscalía es ¿Quién convocó el banderazo? ¿Quién permitió el ingreso? ¿Quién controló la tribuna? ¿Quién aprobó la actividad? Recordemos que la Municipalidad de La Victoria suspendió temporalmente el estadio porque nadie autorizó nada. También hay que ver que seguridad existía porque alguien tuvo que abrir la puerta de la tribuna", añadió.

En resumen, el abogado penalista, Luis Gutiérrez Oliva, aseguró que Alianza Lima no tiene ninguna responsabilidad legal tras lo ocurrido en el fatídico banderazo que dejó un muerto y decenas de heridos. El letrado precisó que esta recaerá sobre una persona natural.