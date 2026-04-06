Alianza Lima buscará levantar la clausura del estadio Alejandro Villanueva con medida cautelar

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Matute sigue cerrado, pero Alianza Lima ya tiene un plan: este lunes presentará una medida cautelar ante las autoridades para levantar la clausura del estadio Alejandro Villanueva y conseguir que el club pueda retomar sus actividades en el histórico recinto.

Alianza Lima buscará levantar clausura de Matute

Luego de los duros días que vivió el club tras la clausura temporal del estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, Alianza Lima tomó la decisión de presentar este lunes 6 de abril una medida cautelar ante la Municipalidad de La Victoria y el Ministerio Público, buscando que le quiten el castigo.

La intención es clara: lograr el levantamiento de la clausura lo antes posible. Desde el club consideran que el cierre del recinto no puede extenderse más, sobre todo por los compromisos deportivos que se vienen en agenda.

El movimiento no es improvisado. Según se pudo conocer, la institución ya viene realizando las diligencias necesarias para sustentar su pedido y espera una respuesta rápida de las autoridades correspondientes.

Copa Libertadores pone presión a Alianza Lima

Uno de los principales motivos detrás de esta medida es el próximo encuentro que Sporting Cristal debe disputar en Matute por la Copa Libertadores. Para que ese partido pueda jugarse con normalidad, el estadio necesita estar habilitado en los próximos días.

En ese contexto, la presión aumenta. El tiempo corre y en Alianza Lima saben que cada hora cuenta, por lo que la medida cautelar aparece como la jugada más directa para destrabar la situación.

¿Por qué se clausuró el estadio Alejandro Villanueva?

Todo se remonta al pasado 3 de abril, cuando un grupo masivo de hinchas llegó hasta Matute para realizar un banderazo en apoyo al equipo previo al clásico frente a Universitario de Deportes.

Sin embargo, lo que debía ser una muestra de aliento terminó en tragedia. Debido a la gran cantidad de personas, se produjo una estampida que dejó como saldo la muerte de una persona y varios heridos.

Tras lo ocurrido, la Municipalidad de La Victoria decidió clausurar Matute por un tiempo, porque no tenían permiso para eventos en el recinto ni en la calle. Desde ese momento, las investigaciones siguen su curso y el caso está en manos de las autoridades.

Así, Alianza Lima busca que le quiten la clausura al estadio Alejandro Villanueva con una medida cautelar para que pueda jugar sus encuentros deportivos en casa tal como lo tenían previsto.