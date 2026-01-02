Sobreviviente del choque de trenes en Cusco relata momentos de agonía: "Todo era un caos"

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El accidente ferroviario entre dos trenes en Cusco en el tramo Machu Picchu - Ollantaytambo dejó un fallecido y decenas de heridos. Pero detrás de las cifras oficiales emerge un relato de agonía, temor e inclusive caos, tal y como lo ha revelado una sobreviviente de este trágico hecho.

"Todo era un caos"

La colisión entre trenes de las empresas Inka Rail y Perú Rail, que se suscitó el pasado 30 de diciembre de 2025, provocó que se torne un escenario de pánico y confusión en las personas que iban a bordo de los vagones.

El fuerte choque produjo escenas de tensión y pánico entre los viajeros, que abarcaban desde menores de edad hasta adultos, incluso familias enteras.

Entre los agraviados se encuentra una joven mujer, identificada como Fernanda Sauñe Dávalos quien narró su experiencia y brindó mayores detalles del dramático momento que ocasionó que hoy se encuentre en proceso de recuperación en un hospital.

De acuerdo a su testimonio, junto a su pareja ya habían decidido viajar a la ciudad imperial para conocer a la Maravilla del Mundo, en el marco de las celebraciones por Año Nuevo. Según narró ambos se encontraban mirando el paisaje durante su recorrido, sin esperar que el accidente se suscitaría de manera imprevista.

"Yo quería ir al baño, me adelanté y en menos de un minuto se chocó. Toda la gente salió disparada para adelante. Vi niños caerse. Me caí contra algo y me reventé el labio y solo empecé a sangrar. Cuando me levanté todo era un caos", manifestó la agraviada.

Los primeros auxilios

Además, señaló que la llegada de los primeros auxilios fueron brindados por la guía del tren y por los mismos pasajeros, quienes atendieron a aquellos viajeros que presentaban heridas de mayor gravedad. Mientras que los viajeros con lesiones graves caminaron hasta la estación más cercana.

"Mientras todos se paraban, la gente empezó a romper los vidrios para salir y luego abrieron las puertas para que los que no podían caminar salgan por ahí. Los que podíamos caminar fuimos a la estación más cercana", sostuvo.

Denuncia negligencia

La turista nacional explicó que los primeros gastos médicos fueron asumidos por ella, sin embargo, indicó que la empresa Inka Rail se comprometió a cubrir los costos posteriores. Asimismo, cuestionó a las empresas involucradas catalogando lo suscitado como un acto de negligencia.

"No es posible que dos trenes que siempre llevan a los turistas se choquen, vayan en una mims vía y pase esto, o sea no es posible. No sabemos qué pasó", refirió.

Una sobreviviente del accidente entre dos trenes en Cusco compartió el momento de agonía que vivió tras el accidente ferroviario. Además, denunció negligencia por parte de las empresas involucrados.