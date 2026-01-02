Municipalidad de Carabayllo multará a 'Carlos Miguel y Orquesta' por ofrecer concierto en la vía pública

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Carabayllo impondrá una multa de más de 10 mil soles contra el cantante y dueño de la agrupación musical 'Carlos Miguel y Orquesta' por no contar con los permisos correspondientes como la autorización municipal para ofrecer el concierto en plena vía pública.

Debido a que no contaba con las garantías de seguridad entre otro tipos de licencias, dos integrantes de la banda musical resultaron con graves lesiones por proyectil de arma de fuego tras el ataque armado.

Municipio multará a la orquesta musical

Durante la noche del jueves 1 de enero, la presentación musical realizada en la vía auxiliar de la avenida Túpac Amaru en el kilómetro 17 en Carabayllo fue el escenario de un escalofriante atentado en contra de artistas a pocas horas de haber iniciado el año 2026.

Dos sujetos armados abordo de una motocicleta aparecieron en medio de la presentación musical para realizar disparos con su arma de fuego hacia el escenario armado en la calle. Tras el ataque, los criminales huyeron con paradero desconocido.

Ante ello, la municipalidad de Carabayllo impondrá una sanción económica de 2 UIT en contra del artista Carlos Miguel Morales Alarcón que equivale a un valor de 11 mil soles.

De acuerdo a la normativa, para realizar algún espectáculo público se debe solicitar el permiso al municipio correspondiente. Entre los permisos se necesita contar con un seguro que cubra casos de accidentes e infortunios. La presentación realizada este miércoles en Carabayllo no lo tuvo.

Organización del evento fue informal

Para la realización de este tipo de eventos públicos se necesitaba la autorización municipal entre otros requisitos de seguridad y permisos como usos por derechos de autor.

Uno de los permisos claves se trataría respecto al de seguridad como el de ofrecer el concierto en un estrado que había sido instalado de forma informal e insegura.

Según se observa, el escenario donde ocurrió el concierto fue construido sobre material inestable como rocas, ladrillos, madera y otros elementos que sostuvieron la infraestructura provisionalmente.

De acuerdo a la información recogida por Latina Noticias, la persona encargada de realizar el evento no ha sido identificada. Sin embargo, vecinos de la zona informaron que este tipo de presentaciones musicales eran frecuentes en el punto.

El evento realizado por el inicio del Año Nuevo 2026 donde se presentó 'Carlos Miguel y Orquesta' tendría una sanción económica por parte de la Municipalidad de Carabayllo por no contar con los permisos correspondientes.