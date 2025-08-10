RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Panamericana Sur: Liberan tramo que permitirá a miles de usuarios ingresar a La Molina sin pagar peaje

Tras un trabajo en conjunto entre la MML y La Molina, se liberó un importante tramo de la Panamericana Sur donde se construirá una vía alterna la cual beneficiaría a 500 mil ciudadanos que se han visto obligados a pagar peaje durante años.

Liberan tramo de la Panamericana Sur para ingresar a La molina sin pagar peaje.
Liberan tramo de la Panamericana Sur para ingresar a La molina sin pagar peaje. (Foto: MLM)

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/08/2025

La Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de La Molina se unieron para liberar un importante tramo en la Panamericana Sur que permitirá a miles de usuarios evitar el pago de peajes para ingresar y salir de La Molina.

Los trabajos se realizaron en la auxiliar de la Vía de Evitamiento, exactamente en el acceso a la avenida Separadora Industrial donde por años estuvieron oficinas de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE).

Vecinos de La Molina ya no pagarán peaje

Durante años, vecinos de La Molina, Ate, Santa Anita y distritos aledaños reclamaron la liberación de este sector de la Panamericana Sur ya que se veían obligados a pagar peaje para transitar algunos kilómetros alrededor de dicha zona.

Pero gracias a este entendimiento entre la Municipalidad de Lima y de La Molina, ahora se construirá una vía alterna que servirá para evitar este cobro y sean beneficiados casi 500 mil vecinos de esta parte de la capital.

La fiscalizadora de la comuna limeña, María Faya, conversó con Exitosa para resaltar lo logrado por ambas entidades ya que se podrá concretar lo se que se exigió durante años.

"Ha sido una liberación coordinada con la Municipalidad Distrital de La Molina. Acá estaba ubicado EMAPE, que estaba usando una vía alterna, la cual ha sido liberada para que ya no se cobre el peaje y puedan usarla los vecinos del distrito y todos los vecinos de Lima", indicó.

Seguidamente, Diego Uceda, alcalde de La Molina, recalcó el importante número de beneficiados con esta obra ubicada en el acceso de la avenida Separadora Industrial.

"Solamente en La Molina hablamos de cientos de miles de personas beneficiadas, pero como dice la doctora Faya, esto va a favorecer a un montón de gente que viene desde Lima Sur. Ha sido una labor muy bien hecha, muy coordinada con Lima Metropolitana", expresó.

Oficinas de EMAPE fueron reubicadas

A su vez, el burgomaestre molinense aseguró que las oficinas de EMAPE que se encontraban durante años en este tramo de la Vía Evitamiento fueron reubicadas en el centro de Lima como parte del acuerdo con la comuna limeña.

"Aquí funcionaban oficinas administrativas, con servidores, computadoras, mobiliario y hasta veredas que impedían el libre tránsito. Todo eso ha sido removido y reubicado en el centro de Lima", añadió.

De esta manera, la Municipalidad de Lima y de La Molina lograron la liberación de un tramo de la Panamericana Sur que permitirá a miles de vecinos de La Molina ingresar y salir de su distrito sin pagar peaje.

