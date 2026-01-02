Agente de seguridad e hijo que fueron secuestrados en SMP aparecen a salvo en el Callao

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras ser víctimas de un secuestro durante el robo del camión que resguardaban, un agente de seguridad, que se encontraba con su hijo, fueron liberados por sus captores en la Provincia Constitucional del Callao, tras ser secuestrados en San Martín de Porres. Padre e hijo acudieron a la sede de la Dirincri para rendir sus manifestaciones.

Ladrones los redujeron

Cerca de las 6.00 de la mañana de este viernes 2 de enero, las dos personas que resguardaban un camión de carga pesada que transportaba mercadería deportiva fueron raptadas. Esto ocurrió luego de que unos sujetos interceptaron la unidad y al vehículo de seguridad luego de que abandonaron el terminal del Callao rumbo a Lima Sur.

El secuestro del policía en retiro Luis Alberto Quispe Trujillo (63) y Luis Eder Quispe Muñoz (33) ocurrió por el jirón Augusto B. Leguía, en San Martín de Porres. Al ser bloqueados, los ladrones iniciaron una balacera y los redujeron, llevándose el vehículo de carga y a quienes la custodiaban.

Horas después, el padre y su hijo fueron liberados en el Callao, en plena vía pública, según contaron sus familiares. Una vez libres, buscaron ayuda con vecinos de la zona para que los ayuden a llegar hasta una comisaría y comunicarle a sus parientes sobre el episodio que vivieron.

La hija del agente, Janeth Quispe, manifestó su tranquilidad una vez se contactó con su progenitor y sabiendo que tanto él como su hermano se encontraban bien. Le contaron que no los maltrataron demasiado, esperando que las investigaciones permitan identificar a los captores y determinar responsabilidades.

Preocupación por su trabajo

Familiares del ex efectivo policial expresaron su preocupación por el trabajo que ejercer tras retirarse de la institución. Señalaron que Luis Quispe venía trabajando por varios años con la empresa de transporte de carga y que hasta el momento no habían tenido inconvenientes, sin embargo, el ataque reciente cambió el escenario.

La hija del agente de seguridad precisó que solo él había pertenecido a la PNP, mientras que Luis Quispe Muñoz era civil y lo había acompañado a sus labores. Cabe precisar que el camión fue encontrado en Huachipa con la mercadería intacta y con el conductor a buen recaudo, indicó el general Víctor Revoredo.

