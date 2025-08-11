RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
¡Precaución!

Línea 4 del Metro: Conoce AQUÍ el plan desvío vehicular por el cierre de la av. Faucett por obras

Con la construcción del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, se tendrá que restringir la circulación vial sentido sur-norte de la avenida Faucett, de manera temporal.

Programan plan de desvío vehicular por una nueva estación de la Línea 4 del Metr
Programan plan de desvío vehicular por una nueva estación de la Línea 4 del Metr MTC

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/08/2025

Síguenos en Google News Google News

El próximo domingo 17 de agosto se iniciará la construcción de la estación Carmen de la Legua de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, según informó la empresa adjudicada del proyecto.

Desvío vehicular por la obra

El trabajo perteneciente al ramal de la Línea 4 se realizará en la avenida Elmer Faucett, en el tramo comprendido entre el jirón Hipólito Unanue y la calle Luna Pizarro, por lo que, durante el periodo de labor en el sector, se cerrará el sentido sur-norte.

Cabe resaltar que, con la ejecución de esta obra, se cumple el desarrollo de una de las ocho paradas que conectarán directamente con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, rompiendo las brechas de transporte en el país.

Si bien el tramo permanecerá cerrado durante el tiempo que se gestionen las labores, las autoridades establecieron nuevas rutas de acceso, que evitarán complicaciones y buscan garantizar el tránsito fluido en el sector.

Senamhi anuncia decimonoveno friaje en la selva: Se esperan lluvias, vientos fuertes y bajas temperaturas
Lee también

Senamhi anuncia decimonoveno friaje en la selva: Se esperan lluvias, vientos fuertes y bajas temperaturas

Rutas alternas

Para garantizar vías de acceso libres, en medio de la construcción de la estación Carmen de la Legua, se ha designado para el transporte público el tránsito por  las avenidas San José y Garcilaso de la Vega, además de la calle Olavide, como opciones para volver a incorporarse al sentido sur a norte.

En estas también están incluidas las vías auxiliares de las avenidas Faucett y Óscar R. Benavides, así como desvíos a través de las avenidas Garcilaso de la Vega y Conde de Lemos.

Para los vehículos particulares, pueden conducir por las avenidas San José y Garcilaso de la Vega. También está habilitada la calle Olavide. Se recomienda a los conductores y peatones tomar las precauciones correspondientes, a fin de evitar complicaciones.

Línea 2 del Metro de Lima: Tuneladora 'Delia' llegó a la estación La Alborada, en Cercado de Lima
Lee también

Línea 2 del Metro de Lima: Tuneladora 'Delia' llegó a la estación La Alborada, en Cercado de Lima

Ramal de la Línea 4

El Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao tendrá ocho estaciones, en un tramo subterráneo de 7 km. Estas son: Gambetta con un avance de 90 % en obras civiles, Canta Callao (89.41 %), Bocanegra (89.55 %), Aeropuerto (36.65 %), El Olivar (70.61 %), Quilca (70.88 %), ubicadas a lo largo de la Av. Faucett, en la región Callao.

Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) han informado que la Línea 2 del Metro de Lima ha realizado, desde diciembre de 2023, más de 40 viajes diarios por los 5 km que conforman este tramo que une los distritos de Ate y Santa Anita a través de las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.

De esta manera, se conoció que, por trabajos del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima, se restringirá el sentido sur-norte de la avenida Faucett, en el Callao, por lo que se recomienda tomar rutas alternas.

Temas relacionados Avenida Faucett Callao Línea 4 del Metro de Lima rutas alternas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA