Línea 4 del Metro: Conoce AQUÍ el plan desvío vehicular por el cierre de la av. Faucett por obras

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El próximo domingo 17 de agosto se iniciará la construcción de la estación Carmen de la Legua de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, según informó la empresa adjudicada del proyecto.

Desvío vehicular por la obra

El trabajo perteneciente al ramal de la Línea 4 se realizará en la avenida Elmer Faucett, en el tramo comprendido entre el jirón Hipólito Unanue y la calle Luna Pizarro, por lo que, durante el periodo de labor en el sector, se cerrará el sentido sur-norte.

Cabe resaltar que, con la ejecución de esta obra, se cumple el desarrollo de una de las ocho paradas que conectarán directamente con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, rompiendo las brechas de transporte en el país.

Atención : A partir del 17 de agosto inicia el Plan de Desvío para iniciar la construcción de la Estación Nº 8 Carmen de la Legua de la Línea 4 del Metro de Lima #MetroNews #Linea4 🇵🇪 🚧 🚇 @ALAMYSoficial @cynmoto @psecadae @rmapalacios @RPPNoticias @Lima_ECpe @AeroJorgeChavez ⬇️ pic.twitter.com/X1Imc3S1ER — Ⓜ️ Metro de Lima y Callao - News (@MetroNewsLMC) July 29, 2025

Si bien el tramo permanecerá cerrado durante el tiempo que se gestionen las labores, las autoridades establecieron nuevas rutas de acceso, que evitarán complicaciones y buscan garantizar el tránsito fluido en el sector.

Rutas alternas

Para garantizar vías de acceso libres, en medio de la construcción de la estación Carmen de la Legua, se ha designado para el transporte público el tránsito por las avenidas San José y Garcilaso de la Vega, además de la calle Olavide, como opciones para volver a incorporarse al sentido sur a norte.

En estas también están incluidas las vías auxiliares de las avenidas Faucett y Óscar R. Benavides, así como desvíos a través de las avenidas Garcilaso de la Vega y Conde de Lemos.

Para los vehículos particulares, pueden conducir por las avenidas San José y Garcilaso de la Vega. También está habilitada la calle Olavide. Se recomienda a los conductores y peatones tomar las precauciones correspondientes, a fin de evitar complicaciones.

Ramal de la Línea 4

El Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao tendrá ocho estaciones, en un tramo subterráneo de 7 km. Estas son: Gambetta con un avance de 90 % en obras civiles, Canta Callao (89.41 %), Bocanegra (89.55 %), Aeropuerto (36.65 %), El Olivar (70.61 %), Quilca (70.88 %), ubicadas a lo largo de la Av. Faucett, en la región Callao.

Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) han informado que la Línea 2 del Metro de Lima ha realizado, desde diciembre de 2023, más de 40 viajes diarios por los 5 km que conforman este tramo que une los distritos de Ate y Santa Anita a través de las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.

De esta manera, se conoció que, por trabajos del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima, se restringirá el sentido sur-norte de la avenida Faucett, en el Callao, por lo que se recomienda tomar rutas alternas.