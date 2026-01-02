Sunedu: Universidades sin licencia podrán seguir operando hasta 1 año más para culminar estudios

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) aprobó la Resolución del Consejo Directivo N.° 0035-2025-SUNEDU-CD, que permite a universidades y escuelas de posgrado con licencia institucional denegada ampliar hasta 12 meses adicionales su plazo de cese de actividades.

La decisión, publicada el 31 de diciembre de 2025, busca garantizar que los estudiantes aún matriculados puedan culminar sus programas académicos sin quedar truncados.

Antecedentes y justificación

El documento de Exposición de Motivos señala que actualmente existen 1,087 estudiantes matriculados en universidades en proceso de cierre, de los cuales el 60 % (653) requiere uno o más ciclos adicionales para graduarse.

Además, se identificaron 18,752 estudiantes inactivos o con matrícula en reserva, quienes podrían reincorporarse y beneficiarse de la ampliación.

La Sunedu argumenta que los plazos previstos en el Reglamento de Cese de 2018 resultaron insuficientes en algunos casos, generando riesgo de interrupción abrupta de la formación. Por ello, la medida se sustenta en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad, sin desnaturalizar el carácter transitorio del proceso de cierre.

60% estudiantes necesitan solo de 1 a 2 ciclos para egresar

Condiciones para acogerse

Las universidades que deseen acogerse a la ampliación deberán:

Actualizar sus Planes de Operaciones , declarando la nueva fecha de cese.

, declarando la nueva fecha de cese. Presentar un anexo presupuestal que garantice la sostenibilidad financiera.

que garantice la sostenibilidad financiera. Actualizar el Formato F1 - Declaración Jurada con la nueva fecha de cierre.

con la nueva fecha de cierre. Comunicar su decisión en un plazo de 45 días hábiles desde la entrada en vigencia de la resolución.

La Dirección de Evaluación del Servicio Educativo Superior Universitario (Diresesu) supervisará que la ampliación se use exclusivamente para la culminación de estudios, evitando que se interprete como una rehabilitación de las licencias denegadas.

Universidades más conocidas en esta situación

Entre las instituciones con licencia denegada figuran algunas de gran notoriedad, como la Universidad Alas Peruanas, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad San Pedro y la Universidad Privada Telesup. Todas ellas se encuentran en proceso de cierre y deberán decidir si se acogen a la ampliación excepcional.

Para consultar la lista completa de universidades con licencia denegada puedes dar click aquí y acceder a la página oficial de la Sunedu.

La ampliación del plazo de cese representa un alivio para miles de estudiantes que aún buscan concluir sus carreras en universidades sin licencia. Sin embargo, la medida no significa rehabilitación institucional, sino un mecanismo temporal que reafirma la política de calidad educativa y la protección del derecho a culminar estudios.