23/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un joven mototaxista de 26 años fue asesinado de tres disparos mientras realizaba su jornada laboral en el Cercado de Lima. El crimen ocurrió cuando trasladaba a un pasajero y habría sido perpetrado por presuntos extorsionadores que, desde hace más de dos meses, amenazan a los conductores de la zona para exigirles el pago de cupos diarios.

Mototaxista fue ultimado por no pagar 5 soles

El ataque se registró aproximadamente a las 9:30 de la noche, en la cuadra ocho de la avenida Enrique Mays. Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la mototaxi. Uno de ellos descendió del vehículo, se acercó al parabrisas y disparó contra Jordi, quien murió en el lugar. Tras cometer el asesinato, ambos escaparon.

El pasajero que viajaba en la unidad resultó ileso. De acuerdo con sus colegas, la víctima alquilaba diariamente una mototaxi para trabajar y cubrir las rutas de la avenida Argentina y la zona de Cárcamo. Además, deja en la orfandad a dos menores de edad.

Los compañeros de Jordi denunciaron que vienen siendo amenazados por una banda criminal que se autodenomina 'La Federación'. Según indicaron, los presuntos delincuentes les exigen cinco soles diarios por cada unidad, situación que habría desencadenado el ataque mortal contra el joven conductor.

Tras el asesinato, los familiares protagonizaron dolorosas escenas, mientras sus colegas exigieron mayor seguridad a la Policía Nacional. La zona fue acordonada para las diligencias de Criminalística. Asimismo, las cámaras de seguridad de viviendas cercanas podrían aportar imágenes determinantes para identificar a los responsables. Durante la mañana, la vía fue liberada.

Hecho similar en Puente Piedra

Hace aproximadamente un mes, un mototaxista de 32 años fue asesinado a balazos en el sector conocido como Bosque, en el distrito de Puente Piedra. La víctima, integrante de la asociación San Juan de Naranjitos, se encontraba acompañado de otras personas cuando fue atacado por sujetos que llegaron a bordo de un vehículo rojo.

Según información preliminar a la que pudo acceder Exitosa, Fredy Orlando Agreda Malqui había llegado junto a unos amigos a una tienda de la zona para realizar unas compras. Sin embargo, en ese momento, un automóvil de color rojo apareció en el lugar y de su interior descendieron varios sujetos que abrieron fuego contra el conductor a quemarropa.

Tras perpetrar el ataque, los presuntos criminales huyeron por la avenida Industrial. Durante su escape, el vehículo en el que se desplazaban terminó en una acequia. Hasta el momento, no se ha precisado si los ocupantes fueron intervenidos ni se ha informado sobre la identidad de los responsables del crimen.