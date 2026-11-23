23/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Britney Spears podría estar preparando su regreso a la música después de varios años alejada de los estudios de grabación. La cantante estadounidense fue captada durante su reciente viaje a Londres, donde habría alquilado un estudio privado para trabajar en nuevas canciones y explorar propuestas musicales, según informó el diario británico The Sun.

De acuerdo con la publicación, la intérprete de éxitos como Gimme More llegó a la capital británica el jueves y se instaló en un hotel de cinco estrellas. Durante su estancia, estaría aprovechando el tiempo para experimentar con nuevos sonidos e ideas que podrían marcar una nueva etapa en su carrera artística.

¿Britney Spears alista su regreso?

La propia Britney compartió algunos detalles de su viaje a través de Instagram. En un video publicado desde su llegada, se mostró emocionada por regresar a Reino Unido después de varios años. Además, dejó entrever que también dedicaría parte de su estancia a trabajar en su línea de joyería B Tiny.

La posibilidad de que vuelva a grabar música ha llamado especialmente la atención porque, en 2024, la artista aseguró que no tenía intención de regresar a la industria musical. Incluso, en enero manifestó que tampoco volvería a presentarse en Estados Unidos, por lo que sus recientes movimientos han despertado expectativas entre sus seguidores.

Su visita también representa un reencuentro con un país donde no se presenta públicamente desde hace ocho años, cuando formó parte de la gira Piece of Me. Según una fuente citada por el medio británico, la cantante conserva buenos recuerdos de sus anteriores visitas y se encuentra contenta de regresar.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre el lanzamiento de un nuevo álbum ni sobre posibles presentaciones. Sin embargo, su presencia en un estudio de grabación abre una posibilidad que sus fanáticos esperaban desde hace tiempo, especialmente después de la edición especial por los 25 años de su disco Britney, que incluyó canciones inéditas.