Ante lluvias en Áncash: Ministerio de Vivienda ejecuta trabajos preventivos y protege a más de 5 mil personas

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Más de 5 mil pobladores de Áncash fueron beneficiados durante agosto con trabajos preventivos ejecutados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para reducir el riesgo ante posibles huaicos e inundaciones. Entre el 28 de julio y 3 de septiembre, el sector realizó cinco intervenciones en 2,3 kilómetros de zonas críticas de los distritos de Huaraz, Recuay, Yungay y Shuplay.

Limpieza de cauces y fortalecimiento de prevención en zonas vulnerables por parte del Ministerio de Vivienda

El sector estatal ejecutó diversas tareas operativas en sectores estratégicos con la finalidad de mitigar el impacto de eventuales fenómenos climáticos. La recolección de sedimentos y la preparación del terreno buscan asegurar el flujo hídrico adecuado durante la época del incremento de precipitación pluvial en la región.

"La prevención significa proteger a las familias antes de que ocurra una emergencia. Por eso, el Ministerio de Vivienda está trabajando directamente en las zonas críticas, limpiando y descolmatando ríos y quebradas para reducir los riesgos y estar mejor preparados frente a las lluvias", señaló el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas.

Las acciones se desarrollaron mediante maquinaria especializada para garantizar el mantenimiento de la infraestructura natural. Las intervenciones, ejecutadas a través del Programa Nuestras Ciudades (PNC), comprendieron trabajos de limpieza y descolmatación orientados a recuperar la capacidad de los cauces y reducir la posibilidad de desbordes.

Trabajos preventivos beneficiarán los pobladores de Áncash.

Proyección de intervenciones y balance anual en la región

La estrategia del sector contempla la continuidad de los trabajos en coordinación con las distintas instancias de gobierno territorial. Las solicitudes tramitadas por los municipios locales permitirán ampliar la cobertura de resguardo en otros sectores que presentan altos índices de vulnerabilidad ante crecidas de ríos.

Como parte de las acciones preventivas, el Ministerio de Vivienda tiene programada la intervención de 6,21 kilómetros de zonas críticas en los distritos de Catac, Cochas, Huarmey, Samanco y Yungay, con el objetivo de salvaguardar a 3285 pobladores. Estas labores se ejecutan a solicitud de las autoridades distritales, provinciales y regionales.

Ministerio de Vivienda ejecuta labores de prevención.

El despliegue operativo acumulado en el transcurso del año refleja una cobertura amplia en diferentes quebradas y cuencas de la zona. Además, en lo que va del año, se han realizado 43 intervenciones preventivas en 19,41 kilómetros de ríos y quebradas, beneficiando a 45 787 pobladores, y se atendieron cuatro situaciones de emergencia en el río Huarmey, sobre 1,53 kilómetros, en beneficio de 18 060 vecinos.

Asimismo, se mejoró la transitabilidad en 6,11 kilómetros de zonas críticas de Huayllapampa, beneficiando a 95 pobladores. En ese sentido, el Ministerio de Vivienda reafirma su compromiso de mantener la ejecución de trabajos de descolmatación y limpieza en cauces críticos para mitigar los riesgos de desbordes y proteger la integridad de la población ancashina.