"Antes había APEC y las clases eran normales": Madre de VMT cuestiona medida del Gobierno ante fallas de conectividad

Una madre de familia perteneciente al distrito de Villa María del Triunfo (VMT) se ha visto obligada a faltar al trabajo para que su menor hijo pueda conectarse a sus clases virtuales. Ello, debido a la suspensión de las labores presenciales en los colegios de todo Lima por el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), evento que se viene realizando en la capital del país.

Dicha situación, que ha afectado a muchas familias en distintas áreas y zonas de Lima que cuentan con una muy baja calidad de red, ha generado cuestionamientos sobre la medida tomada por el Gobierno liderado por Dina Boluarte, al implementar clases virtuales en lugar de las presenciales en los días donde se vienen realizando el foro internacional.

"Ayer me fui a trabajar y como me tenía que llevar mi celular, mi menor hijo no pudo asistir a sus clases, como debería ser. y ahora estoy esperando la línea, pero no entra por la señal por aquí arriba. Es su segundo día perdido de clases. Lamentablemente, estamos perdiendo la línea, porque no hay señal. Ahora me estoy comunicado por WhatsApp con la miss para que no se pierda la tarea y pueda enviárselo virtualmente", declaró una madre de familia para Exitosa.