Anuncian corte de LUZ el 13 de marzo: Lista de DISTRITOS afectados el viernes

¡Pasa la voz! Una nueva jornada de corte de luz se ejecutará el viernes 13 de marzo. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico.

Sin luz el 13 y 14 de marzo: ¿Por qué?

La empresa distribuidora Pluz Energía Perú —antes conocida como Enel Perú— lanzó un comunicado en su página oficial anunciando que realizará cortes de luz programados para este viernes en distintos distritos de Lima Metropolitana y el Callao.

En ese marco, exhortó a los usuarios a tomar medidas preventivas para aminorar el impacto de la restricción del servicio en un determinado horario. Asimismo, reportó que la interrupción de la luz será por trabajos de mantenimiento y optimización de las redes.

"Para mejorar la calidad del servicio eléctrico, realizamos trabajos programados. Por ello, el suministro se suspenderá temporalmente en las calles y horarios indicados. Gracias por su comprensión", se lee en el comunicado de la empresa.

Distritos afectados con el corte de luz

De acuerdo al cronograma establecido por Pluz, que también puedes acceder a través de este LINK, los distritos afectados el 13 de marzo en la capital, serán los siguientes:

Independencia

Áreas afectadas: Urb. Túpac Amaru Mzs. A11, D, E, G11, H11, I11, K11, L10, L11, M10, M11, O11, P15, Q11, R10, R15, S11, W10, X10, Z10, JR. ALCA CDRA. 2, JR. Arhua cdras. 2, 3, Av. José Gabriel Condorcanqui cdras. 6, 7, 11, calle 18 cdra. 1, calle 22 cdra. 1, CALLE 23 CDRA. 1, calle 24 cdra.. 1, calle 26 cdra. 1, calle 28 cdra. 1, calle 29 CDRA. 1, calle 32 cdra. 1, calle 33 cdra. 1, calle 34 cdra.. 1, calle Huaytapampa cdras. 3, 4, 5, 6, calle Pallcamarca cdras. 1, 2, 3, calle Cajabamba cdras. 2, 3, calle Pampacancha cdras. 3, 4, calle Quipacocha cdras. 2, 3, A.H. El Paraíso de Belén Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, Radio de Sab 4992 mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, A.H. Sta. Rosa mzs. A, B, C, D, F, A.H. Corazón de Jesús mzs. A, A1, B, C, D, E, A.H. Mariano Melgar mzs. A, B, C, F, G, H, I, A.H. 15 de Noviembre mzs. A, B, C, Asoc. de Pob. Nuevo Amanecer mzs. B, C.

San Martín de Porres

Asoc. Viv. Las Gardenias de la Pradera Mzs. A, B, C, D, E, Urb. Prog. Manzanillo I Etp. Mzs. D, E, F, G, Pro. Viv. Monterrosa I Etp. Mzs. A, B.

Corte desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

En Jesús María

Horario del corte: Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. Zonas afectadas: Av. José Arnaldo Marquez cdras. 19,20, 21,Av. Brasil cdras. 19, 20, 21, Jr. Estados Unidos Cdras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Av. Gral. Garzón cdras. 19, 20, 21, calle Hermilio Valdizán cdras. 2, 5, calle Luis N. Saenz Peña Cdras. 1, 3, 4, 5, Psje. Brenner Cdras. 1, 2, Av. San Felipe cdras. 1, 3, 5, Jr. Huamachuco cdras. 18, 19, Jr. Huiracocha cdras. 18, 19, Jr. Caracas Cdra. 22, Av. Horacio Urteaga cdras. 19, 20, Av. Cayetano Heredia cdra. 5, calle Wiracocha cdra. 18, calle Luis Natalio Senz cdra. 5.

Según el comunicado también habrá cortes de luz en los distritos de Los Olivos, Callao, Carabayllo, Independencia y Magdalena del Mar, de acuerdo a las siguientes imágenes.

Para evitar daños en sus equipos debido a posibles variaciones de voltaje al restablecerse el suministro, se recomienda desconectar los electrodomésticos y disponer de iluminación de emergencia o linternas en caso el corte de luz el 113 de marzo se prolongue.